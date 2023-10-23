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Esenyurt'ta, aralarında polis memurlarının da bulunduğu çete, 211 daireli sitedeki konutları usulsüz işlemlerle 600 kişiye sattı.

DHA'nın haberine göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede çete lideri olduğu iddia edilen Nihat A.'ya bin 683 yıla kadar, çetenin silahlı yapılanmasının lideri olduğu iddia edilen Çetin Başkan Ş. için ise 2 bin 60 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede şüphelilerden Çetin Başkan Ş. ve ona bağlı silahlı kişilerce sitede oturanların site içerisine sokulmadıkları tehdit ve darp edildikleri, eşyalarının yağmalandığı yer aldı. Ayrıca mağdurların dairelerinin kapı kilitlerinin değiştirilip, evlere zorla girildiği ve başka kişilere kiralanıp, satıldığına yer verildi. REKLAM Siteye güvenlik adı altında suç kayıtları olan kişilerin yerleştirildiği de kaydedildi. Suç örgütünün tapu ve noterde bağlantılarının olduğu bu sayede hem süreklilik hem de güvenilirlik ilkelerini etkin kullandıkları belirtildi. DAİRE SAHİPLERİNİ SİTEYE SOKMADILAR Esenyurt'ta, 211 konuttan oluşan bir sitede bulunan daireler usulsüz işlemlerle yaklaşık 600 kişiye satıldı. Aralarında polis memurlarının da bulunduğu 86 kişilik çete, iddiaya göre siteden daire almak isteyen kişilere daireye karşılık geldiğini söyleyerek fahiş fiyata arsa üzerinden santim santim sahte satışlar yaptı. Site içerisinde bulunan 211 daire yaklaşık 600 kişiye satıldı. Çete üyeleri ayrıca, daire sahiplerini siteye sokmadı.

Bazı daire sahipleri silahla tehdit edilirken bazıları da darp edildi. Sitedeki birçok dairenin kilidini kıran çete üyeleri, daireleri başkalarına kiraya verdi. Mağdurların yaptığı eylemlerin ve ihbarların ardından İstanbul Emniyeti tarafından çeteye yönelik 4 operasyon düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı çete ile ilgili 590 sayfalık iddianame hazırladı. İddianamede, çete lideri olduğu iddia edilen Nihat A.'nın bin 683 yıla, örgütün silahlı kanadının lideri Çetin Başkan Ş.'nin ise 2 bin 60 yıla kadar hapsi talep edildi. REKLAM İddianamede 164 şikayetçi, 5 şikayetçi şüpheli ile aralarında emlakçılık yapanların da olduğu 86 şüpheli yer aldı. Bilirkişi raporuna göre bahsi geçen 3 bloklu sitenin 211 daireden ve 15 dükkandan oluştuğu belirtildi. Arsa taşınmazının yüzde 72'sinin site müteahhitti Metin U.'ya ait olduğu yüzde 27'sinin taşınmaz hissesinin ise K. soy isimli kişilere ait olduğu, sitenin hukuka aykırı şekilde gasp ve işgal edildiği, müşteki şüpheli Metin U. ile çalışanlarının siteye girmesinin engellendiği belirtildi.

Bazı kurum ve gayrimenkul şirketlerinin suç merkezli yapıya menfaatleri için destek verdikleri, yapılan faaliyetlerin de suç örgütleri kapsamına girdiği vurgulandı. İddianamede şüphelilerin sistematik bir şekilde 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçu faaliyetleri yürüttüğü ve silahlı bir yapı içerisinde bulunduklarına ilişkin kuvvetli şüphelerin olduğu da ifade edildi. ARSA SANTİM SANTİM BÖLÜNEREK SATILDI İddianamede, siteden daire almak isteyen müştekilerin, sitedeki bağımsız bir daireye karşılık geldiği söylenerek arsa üzerinde hisse pay devri satışı yapılarak kandırıldıkları vurgulanırken, çok cüzi hisselerin fahiş fiyatlara pazarlandığına da yer verildi. Gerçekleştirilen bazı satışların sahte evraklar tanzim etmek suretiyle usulsüz ve sahte satış oldukları kaydedilirken 211 dairenin yaklaşık 600 kişiye satıldığı belirtildi. REKLAM Şüpheliler Nihat A. liderliğinde Mehmet Ö. koordinesi ve yönetimi ile 2018 yılı itibariyle hisse satış işlemlerinin Metin U. ve Mehmet Ö. tarafından kat mülkiyeti kurulmamasına rağmen ihtilaflı bir şekilde kurulan site yönetiminin başına Mehmet Ö.'nün kardeşi Kahraman Ö.'nün getirildiği belirtildi. Örgütün ilk aşamadan itibaren dolandırıcılık kastı ile hareket ederek dairelerin gerçek satışını müştekilere vermediği ifade edildi. KAPI KİLİTLERİ KIRILDI DAİRELER BAŞKA KİŞİLERE KİRALANDI Şüphelilerden Çetin Başkan Ş. ve ona bağlı silahlı şahıslarca sitede oturan müştekilerin site içerisine sokulmadıkları tehditler edilerek, darp edildikleri, eşyalarını yağmaladıkları, müştekilerin adına dairelerin kapı kilitlerini değiştirdiklerini ve evlere zorla girildiği ve başka kişilere kiralandığına yer verildi. Ayrıca siteye güvenlik adı altında suç kayıtları olan şahısların yerleştirildiği anlatıldı. Suç örgütünün tapu ve noter gibi kurumlarda kamu bağlantılarının olduğu ifade edilirken bu sayede hem süreklilik, hem de güvenilirlik ilkelerini etkin kullandıklarına yer verildi. Özellikle yabancı uyruklu şikayetçilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı ile oturum izinleri alabilmeleri amacıyla mülk edinmeye çalışmaları ve yeterli hukuki mücadeleyi veremeyecekleri düşünüldüğünden bahse konu suç örgütünün ana hedef kaynağı haline geldikleri de ifade edildi.

REKLAM Örgütün silahlı kanat lideri Çetin Başkan Ş.'nin soruşturma kapsamında cezaevine girmesi ile örgüt ile bağının ve aidiyetinin sağlanması amacıyla avukatı Ruken M. ile tutuksuz yargılanan örgüt üyelerine mesajlar gönderdiği tespit edildi. Sitenin elektriğinin bir şantiye üzerinden tedarik edildiği, site yönetiminin özellikle yabancı uyruklu müştekilerden elektrik borcu adı altında kayıt dışı paralar talep ettikleri, vermek istemeyen ikamet sahiplerini ise tehdit edip dairelerin elektriklerini keserek müştekileri zor durumda bıraktıkları kaydedildi. "2 POLİS MEMURU DA ŞEBEKEYLE BİRLİKTE HAREKET ETTİ" Suç örgütünün liderliğini Nihat A.'nın yaptığının belirtildiği İddianamede, Mehmet Ö., Abdulsemet K., Çetin Başkan Ş. ve Fatih D.'nin örgütün yöneticileri arasında olduğu örgütün 86 kişiden oluştuğu ifade edildi. Örgüt üyeleri arasında Adaletin Aydınlığı Partisi Genel Başkanı Altuğ E.'nin de olduğu iddianamede yer aldı. İddianamede, soruşturma aşamasında Abdulsemet K.'nin telefonunda birçok kişiye ait çok sayıda tapu görsellerinin mevcut olduğu ifade edilirken, Çetin Başkan Ş.'nin örgütün silahlı yapısının lideri olduğu, Sarallar grubu olarak bilinen organize suç örgütü üyeleri ve kendi adamları ile toplu fotoğraflar çekilip sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak, daire sahiplerine ve vatandaşlara korku saldıkları da yer aldı.

Eski Esenyurt Asayiş Büro Amirliği Komiseri Hüseyin C. ile örgüt lideri Nihat A. arasında yazışmaların olduğu da iddianamede yer alırken polis memuru Mevlüt K.'nin de sitede kurulan yönetimde yer alıp, örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu kaydedildi. Ayrıca Hüseyin C.'nin başka bir siteye kayyum olarak atanan Avukat Güray T. ile de şebeke adına pazarlık yaptığı da iddianamede yer aldı.