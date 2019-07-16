Murat Akıncı ile evliliğinden hemen sonra boşanma kararı alan ve zor günler geçiren Zerrin Özer sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Instagram hesabından acısını dile getiren Zerrin Özer, "Bazıları sahip olmadıkları kalitenin, ait olmadıkları kişiliğin ve hiçbir zaman yaşayamayacakları mutluluğun reklamını çok iyi yapar" sözünü paylaştı.

Özer'in paylaşımına takipçilerinden çok sayıda destek mesajları geldi.