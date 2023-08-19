Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Eğitim Zootekni Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Zootekni Bölümü İş İmkanları

        Zootekni bölümü hakkında merak edilenler

        Zootekni bölümü çok fazla bilinmeyen bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun sebebi bölümün veterinerlik çatışı altında değerlendirilmesidir. Ancak çalışma şekli olarak bölümün daha farklı bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Zootekni bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Zootekni bölümü iş imkânları nelerdir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2023 - 23:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zootekni bölümü hakkında merak edilenler
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ziraat mühendisliği bölümü hakkında merak edilenler
        Ziraat mühendisliği bölümü hakkında merak edilenler

        Bölüm, hayvan üretiminin arttırılması ve hayvanların evcilleştirilmesi üzerine çalışmalar yürütebilecek nitelikli kişilerin yetiştiği bir alandır. Kafes içerisinde yaşayan hayvanların uygun şekilde uysallaştırılması ve güvenli bir şekilde idame ettirilmesi olarak da tanımlanabilir. Zootekni bölümü nedir? Eğitim süresi kaç yıldır? Bölümün mezunları ne iş yapar? İş olanakları nelerdir? Zootekni mezunları nerede çalışır? Zootekni bölümü dersleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Zootekni Bölümü Nedir?

        Bölüm, hayvan sağlığı ve hayvan yetiştiriciliği konularında uzmanlaşmış bir alandır. Bölümün öğrencileri hayvan yetiştiriciliği konusunda eğitim görür. Bu eğitim genel hatlarıyla hayvanların beslenmesini, sağlık bakımını, barınakları ve çiftlik yönetimi gibi konuları içermektedir. Bölümüm amacı ise daha verimli şekilde hayvan üretilmesini sağlamaktır. Bölümden mezun olan öğrenciler yaptıkları çalışmalar neticesinde hayvanların üremesinin nasıl daha iyi ve verimli hale getireceklerini bulmaya çalışırlar.

        REKLAM

        Zootekni Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Zootekni bölümü 4 yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür. Sayısal puan türü ile tercih edebileceğiniz bir bölümdür.

        Zootekni Mezunları Ne İş Yapar?

        Zootekni bölümünden mezun olanların iş tanımları şu şekildedir:

        • Hayvanların yaşam koşullarını incelemek ve en iyi hale getirmek
        • Hayvanların ehlileştirilmesi için çalışmalar yürütmek
        • Hayvanların verimliliklerini arttıracak projeler geliştirmek
        • Hayvancılıkla ilgili üreticileri bilgilendirmek
        • Ar-Ge çalışmalarını yürütmek
        • Hayvanların yaşam koşullarıyla ilgili bilinçlendirme çalışmaları yürütmek
        • Hayvanların üreme dönemlerinden en verimli sonuçlar almak için hazırlıklar yapmak
        • Yem fabrikalarındaki ürünlerin uygunluğunu denetlemek
        • Bankacıların çiftçi ve hayvancılık yapan kimselerle çalışması aşamasında danışmanlık yapmak

        Zootekni Mezunları İş Olanakları

        REKLAM

        Bu bölümün mezunları zooteknist ya da ziraat mühendisi olarak anılmaktadır. Bölüm mezunları özel sektörde ya da kamu alanında iş imkânına sahiptirler. İşte, zootekni bölümünden mezun olanların çalışabileceği alanlar:

        • Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
        • Yem Fabrikaları
        • Laboratuvarlar
        • Özel Çiftlikler

        Bölüm mezunları KPSS sınavından yeterli puan alarak Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışabilir. Ayrıca tarım enstitülerinde Ar-Ge çalışmaları da yürütebilirler. Bankalarda ve belediyelerde çalışma imkanına sahiptirler. Tarım amaçlı kurulan kooperatiflerde uzman olarak çalışabilirler. Dilerlerse meslek hayatlarına akademisyen olarak da devam edebilirler.

        Zootekni Mezunları Nerede Çalışır?

        Bölüm mezunları; büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan üretimi, yetiştirme ve araştırma bölümlerinde pek çok iş imkânına sahiptir. Hayvan besleme laboratuvarları ve genetik laboratuvarlarında da çalışabilirler. Mezunların amacı daha verimli bir şekilde hayvan üretilmesini sağlamak olduğu için alanına uygun her pozisyonu doldurabilirler. Özel çiftlik ya da özel laboratuvarlarda görev alabilirler. Bu mesleği seçmek isteyen kişilerin hayvan sevgisine ve disiplinli bir yapıya sahip olması gerekmektedir. Kişi bölümün getirdiği sorumluluk duygusundan kaçınmamalıdır.

        Zootekni Bölümü Dersleri

        Bölümde hem teorik bilgiler hem de uygulamalı dersler yer almaktadır. Zootekni bölümün dersleri şunlardır:

        • Fizik
        • Kimya
        • Matematik
        • Ekonomi
        • Atatürk İlke ve İnkılapları
        • Türk Dili
        • İngilizce
        • İş Sağlığı ve Güvenliği
        • Botanik
        • Zooloji
        • Analitik Kimya
        • Hayvansal Üretim Sistemleri
        • Hayvan ve Çevre
        • Tarımsal Biyoteknoloji
        • Yem Bitkiler
        • Toprak Bilgisi
        • Tarım Makineleri
        • Gıda Bilimi ve Güvenliği
        • Ölçme Bilgisi
        • Hayvan Besleme Biyokimyası
        • Hayvan Anatomisi
        • Hayvan Fizyolojisi
        • Araştırma ve Deneme Yöntemleri
        • Yemler Bilgisi ve Teknolojisi
        • Hayvan Barınakları
        • Bahçe Bitkileri
        • Hayvan Besleme Teknolojisi
        • Tarla Bitkileri
        • Çayır, Mera Yönetimi ve Islahı
        • Fitopatoloji
        • İstatistik
        • Entomoloji
        • Hayvan Etolojisi
        • Üretim Fizyolojisi
        • Üreme ve Yapay Tohumlama
        • Hayvan Sağlığı ve Hijyen
        • Rasyon Hazırlama
        • Genetik
        • Hayvan Yetiştirme
        • Kanatlı Hayvan Besleme
        • Hayvan Hastalıkları
        • Hayvan Islahı
        • Ruminant Beslenme
        • Sağlık Koruma Yönetimi
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Aranan kişinin cansız bedeni aracıyla nehirde bulundu
        Aranan kişinin cansız bedeni aracıyla nehirde bulundu
        Bahçeli'den Kıbrıs ve ABD mesajı
        Bahçeli'den Kıbrıs ve ABD mesajı
        Dev maçta 1 gol var!
        Dev maçta 1 gol var!
        Çığlıklarına koştular! "Beni kurtarın"
        Çığlıklarına koştular! "Beni kurtarın"
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Galatasaray transferi açıkladı!
        Bıçak parası istediği öne sürülen doktor tutuklandı
        Bıçak parası istediği öne sürülen doktor tutuklandı
        ABD'de Hilary alarmı
        ABD'de Hilary alarmı
        Talisca'da flaş gelişme!
        Talisca'da flaş gelişme!
        7 bebeği öldüren hemşire hakkında yeni detaylar
        7 bebeği öldüren hemşire hakkında yeni detaylar
        Nem bulutu! Antalyalılar denize koştu
        Nem bulutu! Antalyalılar denize koştu
        Fenerbahçe'nin Krunic inadı!
        Fenerbahçe'nin Krunic inadı!
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        "Organlarımı bağışladım"
        "Organlarımı bağışladım"
        Plajda kutlama
        Plajda kutlama
        Diplomaları yurt dışından
        Diplomaları yurt dışından
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa