Zootekni bölümü hakkında merak edilenler
Zootekni bölümü çok fazla bilinmeyen bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun sebebi bölümün veterinerlik çatışı altında değerlendirilmesidir. Ancak çalışma şekli olarak bölümün daha farklı bir alan olduğunu söyleyebiliriz. Zootekni bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Zootekni bölümü iş imkânları nelerdir? İşte, detaylar...
Bölüm, hayvan üretiminin arttırılması ve hayvanların evcilleştirilmesi üzerine çalışmalar yürütebilecek nitelikli kişilerin yetiştiği bir alandır. Kafes içerisinde yaşayan hayvanların uygun şekilde uysallaştırılması ve güvenli bir şekilde idame ettirilmesi olarak da tanımlanabilir. Zootekni bölümü nedir? Eğitim süresi kaç yıldır? Bölümün mezunları ne iş yapar? İş olanakları nelerdir? Zootekni mezunları nerede çalışır? Zootekni bölümü dersleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.
Zootekni Bölümü Nedir?
Bölüm, hayvan sağlığı ve hayvan yetiştiriciliği konularında uzmanlaşmış bir alandır. Bölümün öğrencileri hayvan yetiştiriciliği konusunda eğitim görür. Bu eğitim genel hatlarıyla hayvanların beslenmesini, sağlık bakımını, barınakları ve çiftlik yönetimi gibi konuları içermektedir. Bölümüm amacı ise daha verimli şekilde hayvan üretilmesini sağlamaktır. Bölümden mezun olan öğrenciler yaptıkları çalışmalar neticesinde hayvanların üremesinin nasıl daha iyi ve verimli hale getireceklerini bulmaya çalışırlar.
Zootekni Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?
Zootekni bölümü 4 yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür. Sayısal puan türü ile tercih edebileceğiniz bir bölümdür.
Zootekni Mezunları Ne İş Yapar?
Zootekni bölümünden mezun olanların iş tanımları şu şekildedir:
Zootekni Mezunları İş Olanakları
Bu bölümün mezunları zooteknist ya da ziraat mühendisi olarak anılmaktadır. Bölüm mezunları özel sektörde ya da kamu alanında iş imkânına sahiptirler. İşte, zootekni bölümünden mezun olanların çalışabileceği alanlar:
Bölüm mezunları KPSS sınavından yeterli puan alarak Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışabilir. Ayrıca tarım enstitülerinde Ar-Ge çalışmaları da yürütebilirler. Bankalarda ve belediyelerde çalışma imkanına sahiptirler. Tarım amaçlı kurulan kooperatiflerde uzman olarak çalışabilirler. Dilerlerse meslek hayatlarına akademisyen olarak da devam edebilirler.
Zootekni Mezunları Nerede Çalışır?
Bölüm mezunları; büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan üretimi, yetiştirme ve araştırma bölümlerinde pek çok iş imkânına sahiptir. Hayvan besleme laboratuvarları ve genetik laboratuvarlarında da çalışabilirler. Mezunların amacı daha verimli bir şekilde hayvan üretilmesini sağlamak olduğu için alanına uygun her pozisyonu doldurabilirler. Özel çiftlik ya da özel laboratuvarlarda görev alabilirler. Bu mesleği seçmek isteyen kişilerin hayvan sevgisine ve disiplinli bir yapıya sahip olması gerekmektedir. Kişi bölümün getirdiği sorumluluk duygusundan kaçınmamalıdır.
Zootekni Bölümü Dersleri
Bölümde hem teorik bilgiler hem de uygulamalı dersler yer almaktadır. Zootekni bölümün dersleri şunlardır: