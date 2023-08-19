Ziraat Mühendisliği Bölümü hakkında merak edilenler
Ziraat mühendisliği, tarımsal üretim ve işleme üzerine kuruludur. Tarım prensiplerinin teknolojik prensiplerle birleşmesinden oluşan bölümün temel amacı, tarımsal uygulamaların etkinliğini ve sürdürebilirliğini arttırmaktır diyebiliriz. Ziraat mühendisliği bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Ziraat mühendisliği bölümü iş imkânları nelerdir? İşte, detaylar...
Mekanik, inşaat, elektrik, gıda mühendisliği ve kimya bilimini tarım prensipleriyle birleştiren bu mühendislik dalı günümüzde ayrı bir öneme sahiptir. Bölüm mezunları; barajlar, su depoları ve diğer yapılar gibi tarımsal altyapı tasarlayıp inşa ederler. Ziraat Mühendisliği bölümü nedir? Eğitim süresi kaç yıldır? Ziraat Mühendisliği mezunları ne iş yapar? İş olanakları nelerdir? Nerede çalışır? Ziraat Mühendisliği bölümü dersleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.
Ziraat Mühendisliği Bölümü Nedir?
Ziraat mühendisleri, tasarım ekipmanlarının tasarımı, yapımı ve iyileştirilmesi sürecinde aktif rol oynar. Bu alanda tarımsal alt yapılar tasarlanıp inşa edilir. (Sulama kanalları, barajlar, su depoları vb.) Mühendisler tarımın verimliliğini ve çevresel uyumun sağlanabilmesi için tarım sistemlerini optimize ederler. Teknolojiyi tarımla birleştirerek tarımın verimli koşullarda ve daha sağlıklı yapılmasını sağlarlar. Kimi ziraat mühendislerinin görevi biyoyakıt ürünleri geliştirip sürdürülebilir yakıt elde etmektir. Böylece benzinin yerini alacak daha sağlıklı yakıtlar üretilebilir.
Ziraat Mühendisliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?
Ziraat mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür. Sayısal puan türü ile tercih edebileceğiniz bir bölümdür.
Ziraat Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar?
Ziraat mühendisliği bölümü iş alternatifleri yönünden geniş bir alana dağılım göstermektedir. Özel sektör ya da kamu alanında bu bölümün mezunları çalışma fırsatına sahiptir. İşte, ziraat mühendisliği mezunlarının yapacağı temel işler:
Ziraat Mühendisliği Mezunları İş Olanakları
Bölümden mezun olan öğrenciler “ziraat mühendisi” ünvanını alırlar. Bölüm mezunlarının çalışma alanları oldukça geniştir. Dilerlerse mezunlar yeterli KPSS puanını alarak kamuya atanabilirler. Kamu ve özel sektördeki çalışma alanları ise şunlardır:
Kamu Alanında:
Özel Sektörde:
Ziraat Mühendisliği Mezunları Nerede Çalışır?
Bölüm mezunlarının istihdam edeceği alternatif çokluğu iş bulma fırsatlarını da kolaylaştırmaktadır. Ziraat mühendisleri Tarım Kredi Kooperatiflerinde, ticaret ve sanayi odalarında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda, tarım borsalarında, şeker fabrikalarında, Ziraat Bankası’nda ve tarım ilaçları üreten firmalarda çalışabilirler.
Ziraat Mühendisliği Bölümü Dersleri