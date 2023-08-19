Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Eğitim Ziraat Mühendisliği Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır? Ziraat Mühendisliği Bölümü İş İmkanları

        Ziraat Mühendisliği Bölümü hakkında merak edilenler

        Ziraat mühendisliği, tarımsal üretim ve işleme üzerine kuruludur. Tarım prensiplerinin teknolojik prensiplerle birleşmesinden oluşan bölümün temel amacı, tarımsal uygulamaların etkinliğini ve sürdürebilirliğini arttırmaktır diyebiliriz. Ziraat mühendisliği bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Ziraat mühendisliği bölümü iş imkânları nelerdir? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2023 - 20:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ziraat Mühendisliği Bölümü hakkında merak edilenler
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mekanik, inşaat, elektrik, gıda mühendisliği ve kimya bilimini tarım prensipleriyle birleştiren bu mühendislik dalı günümüzde ayrı bir öneme sahiptir. Bölüm mezunları; barajlar, su depoları ve diğer yapılar gibi tarımsal altyapı tasarlayıp inşa ederler. Ziraat Mühendisliği bölümü nedir? Eğitim süresi kaç yıldır? Ziraat Mühendisliği mezunları ne iş yapar? İş olanakları nelerdir? Nerede çalışır? Ziraat Mühendisliği bölümü dersleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Ziraat Mühendisliği Bölümü Nedir?

        Ziraat mühendisleri, tasarım ekipmanlarının tasarımı, yapımı ve iyileştirilmesi sürecinde aktif rol oynar. Bu alanda tarımsal alt yapılar tasarlanıp inşa edilir. (Sulama kanalları, barajlar, su depoları vb.) Mühendisler tarımın verimliliğini ve çevresel uyumun sağlanabilmesi için tarım sistemlerini optimize ederler. Teknolojiyi tarımla birleştirerek tarımın verimli koşullarda ve daha sağlıklı yapılmasını sağlarlar. Kimi ziraat mühendislerinin görevi biyoyakıt ürünleri geliştirip sürdürülebilir yakıt elde etmektir. Böylece benzinin yerini alacak daha sağlıklı yakıtlar üretilebilir.

        REKLAM

        Ziraat Mühendisliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Ziraat mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans eğitimi veren bir bölümdür. Sayısal puan türü ile tercih edebileceğiniz bir bölümdür.

        Ziraat Mühendisliği Mezunları Ne İş Yapar?

        Ziraat mühendisliği bölümü iş alternatifleri yönünden geniş bir alana dağılım göstermektedir. Özel sektör ya da kamu alanında bu bölümün mezunları çalışma fırsatına sahiptir. İşte, ziraat mühendisliği mezunlarının yapacağı temel işler:

        • Tarım makinalarını test etmek
        • Bitki zararlılarıyla mücadele etmek
        • Taşkınları kontrol etmek
        • Eğitim programları düzenlemek
        • Fide üretimi ve sertifikalandırılması
        • Hayvan ürün işleme süreçlerini denetlemek
        • Hem yeraltı hem de yeryüzündeki su kaynaklarını incelemek
        • Torağın verimini arttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmek
        • Gıda işleme üretim tesislerini denetlemek
        • Elektrik güç dağıtım sistemlerini inşa etmek

        Ziraat Mühendisliği Mezunları İş Olanakları

        REKLAM

        Bölümden mezun olan öğrenciler “ziraat mühendisi” ünvanını alırlar. Bölüm mezunlarının çalışma alanları oldukça geniştir. Dilerlerse mezunlar yeterli KPSS puanını alarak kamuya atanabilirler. Kamu ve özel sektördeki çalışma alanları ise şunlardır:

        Kamu Alanında:

        • Tarım Bakanlığı
        • DİAKT
        • Dış Ticaret Müsteşarlığı
        • Ziraat Bankası
        • Devlet İstatistik Enstitüsü
        • TSE (Türk Standartları Enstitüsü)
        • TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü)
        • Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
        • Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
        • Belediyelere ait park bahçeler müdürlükleri
        • GAP İdaresi
        • Dünya Bankası
        • Gümrük Müsteşarlığı
        • İhracatı Geliştirme Merkezi
        • Meteoroloji Müdürlüğü
        • Üniversiteler

        Özel Sektörde:

        • Üretim bahçeleri
        • Özel üretme çiftlikleri
        • Fide ve fidancılık işletmeleri
        • Tarım ilaçları
        • Arıcılık
        • Mantarcılık
        • Özel tohumculuk firmaları
        • Konserve ve meyve suyu fabrikaları
        • Tatil köyü, otel vb. tesislerin bahçe düzenleme birimleri
        • Meyvecilik, tohumculuk, seracılık sektörü
        • Tarım makinaları üreten firmalar

        Ziraat Mühendisliği Mezunları Nerede Çalışır?

        Bölüm mezunlarının istihdam edeceği alternatif çokluğu iş bulma fırsatlarını da kolaylaştırmaktadır. Ziraat mühendisleri Tarım Kredi Kooperatiflerinde, ticaret ve sanayi odalarında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda, tarım borsalarında, şeker fabrikalarında, Ziraat Bankası’nda ve tarım ilaçları üreten firmalarda çalışabilirler.

        Ziraat Mühendisliği Bölümü Dersleri

        • Botanik
        • Zooloji
        • Temel Bilgi Teknolojileri
        • Meteoroloji
        • Genel Ekonomi
        • Ekoloji
        • Toprak Bilgisi
        • Teknik Resim
        • Tarım Tarihi ve Deontoloji
        • Bitki Fizyolojisi
        • Mühendislik Bilgisi
        • Malzeme Bitkisi
        • Genel Mikrobiyoloji
        • Genetik
        • Tarım Ekonomisi ve İşletmecilik
        • Kültürteknik
        • Hayvan Yetiştirme Teknikleri
        • Tarımsal Mekanizasyon
        • Gıda Bilim ve Teknolojisi
        • Genel Bahçe Bitkileri Zararlıları
        • İstatistik
        • Bahçe Bitkileri
        • Tarla Bitkileri
        • Genel Sebzecilik
        • Genel Meyvecilik
        • Genel Bağcılık
        • Peyzaj Tasarımı
        • Mantar Üretim Tekniği
        • Organik Tarım
        • Süs Bitkileri
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Aranan kişinin cansız bedeni aracıyla nehirde bulundu
        Aranan kişinin cansız bedeni aracıyla nehirde bulundu
        Çığlıklarına koştular! "Beni kurtarın"
        Çığlıklarına koştular! "Beni kurtarın"
        Dev maçta 11'ler belli oldu!
        Dev maçta 11'ler belli oldu!
        Bıçak parası istediği öne sürülen doktor tutuklandı
        Bıçak parası istediği öne sürülen doktor tutuklandı
        ABD'de Hilary alarmı
        ABD'de Hilary alarmı
        Talisca'da flaş gelişme!
        Talisca'da flaş gelişme!
        7 bebeği öldüren hemşire hakkında yeni detaylar
        7 bebeği öldüren hemşire hakkında yeni detaylar
        Nem bulutu! Antalyalılar denize koştu
        Nem bulutu! Antalyalılar denize koştu
        Fenerbahçe'nin Krunic inadı!
        Fenerbahçe'nin Krunic inadı!
        Prof. Dr. Gökçen Orhan son yolculuğuna uğurlandı
        Prof. Dr. Gökçen Orhan son yolculuğuna uğurlandı
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        Yerde kıvranırken son sözü "Baba" olmuş! Aslıhan nasıl öldü?
        "Organlarımı bağışladım"
        "Organlarımı bağışladım"
        İngilizlerin Nelsson ısrarı sürüyor!
        İngilizlerin Nelsson ısrarı sürüyor!
        Plajda kutlama
        Plajda kutlama
        Diplomaları yurt dışından
        Diplomaları yurt dışından
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        Çankırı'da heyecan verici keşifler... 8.5-9 milyon yıllık!
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Bu Sabah’, pazartesi yeni sezonuna başlayacak
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        ‘Aslı Hünel ile Gelin Evi’, pazartesi günü başlıyor
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa