İlçeye bağlı Danışmentli köyünde yaşayan Hakkı ve eşi Şevkiye Ünlü, iddiaya göre, ormandan topladıkları mantarları pişirip, yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Komşuların ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Ünlü çiftini ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikeleri bulunan çift, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İstanbul ve Ankara'daki hastanelere sevk edildi. Çiftin karaciğer ve böbreklerinin zarar gördüğü öğrenildi.