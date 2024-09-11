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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zonguldak'ta apartman boşluğuna düşen çocuk öldü | Son dakika haberleri

        Zonguldak'ta apartman boşluğuna düşen çocuk öldü

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde apartmanın merdiven boşluğuna düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 01:57 Güncelleme: 11.09.2024 - 01:59
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        Apartman boşluğuna düşen çocuk öldü
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        Alaplı ilçesi Yeni Mahalle'deki bir apartmanda yaşayan 4 yaşındaki Y.E.A, henüz belirlenemeyen nedenle apartmanın 4. katından merdiven boşluğuna düştü.

        İhbar üzerine söz konusu yere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Y.E.A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #ZONGULDAK
        #Alaplı
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