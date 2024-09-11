Zonguldak'ta apartman boşluğuna düşen çocuk öldü

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Alaplı ilçesi Yeni Mahalle'deki bir apartmanda yaşayan 4 yaşındaki Y.E.A, henüz belirlenemeyen nedenle apartmanın 4. katından merdiven boşluğuna düştü.

İhbar üzerine söz konusu yere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk, Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Y.E.A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.