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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zonguldak haberleri: Su kuyusunda cansız beden! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Su kuyusunda cansız beden!

        Zonguldak'ta kendisinden haber alınamayan 50 yaşındaki Hava Gül Özcan'ın cansız bedeni, evinin yakınındaki su kuyusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 10:58 Güncelleme: 02.03.2025 - 11:04
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        Su kuyusunda cansız beden!
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        Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kendisinden haber alınamayan Hava Gül Özcan’ın (50), evinin yakınındaki su kuyusunda cansız bedeni bulundu.

        DHA'nın haberine göre Hava Gül Özcan'dan haber alamayan yakınları eve geldi. Evde olmadığı anlaşılan Özcan için yakınları ve mahalleli çevrede arama yaptı.

        Evin yakınındaki su kuyusunun kapağının açık olduğunu görüp kontrol eden mahalleli, Hava Gül Özcan’ı fark etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, 7 metre derinliğinde olan ve 3 metresi suyla dolu kuyudaki Hava Gül Özcan’ın cansız bedenini çıkardı. Özcan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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