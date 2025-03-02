Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Zona teşhisi konulan Harrison Ford Oscar sunuculuğundan istifa etti - magazin haberleri

        Zona teşhisi konulan Harrison Ford Oscar sunuculuğundan istifa etti

        Oscar Ödülleri'nde ödül sunumu yapması planlanan ünlü oyuncu Harrison Ford, zona hastalığı nedeniyle görevinden istifa etmek zorunda kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 14:05 Güncelleme: 02.03.2025 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hastalığı Oscar'a engel oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ünlü oyuncu Harrison Ford, zona hastalığı teşhisi konulduğu için 97. Akademi Ödülleri töreninde yer almayacak. Hollywood'un efsanevi yıldızlarından olan Ford'un, Türkiye saatiyle bu gece, sabaha karşı düzenlenecek Oscar Ödülleri töreninde sahneye çıkıp ödül sunumu yapması planlanmıştı.

        Ağrılı döküntülere neden olan viral enfeksiyona yakalanan 82 yaşındaki oyuncu, Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek olan törende yer almayacak. Çarşamba günü Robert Downey Jr., Gal Gadot, Emma Stone, Andrew Garfield, Margaret Qualley, Rachel Zegler ve Zoe Saldaña ile birlikte gösteriye katılacak sunuculardan biri olduğu açıklanan 'Indiana Jones' yıldızı, hastalığı nedeniyle Oscar törenindeki görevinden istifa etti.

        5 Altın Küre ödüllü oyuncu, geçen hafta düzenlenen 2025 SAG Ödülleri'ne katılmıştı.

        Şu sıralar '1923' ve 'Shrinking' dizilerinde rol alan oyuncu, geçtiğimiz günlerde Entertainment Tonight ile yaptığı röportajda; oyunculuğu, insanlar adını unuttuğunda bırakacağını belirterek, emeklilik söylentilerini sonlandırmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Harrison Ford
        #Zona
        #Oscar ödülleri

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Satın aldıkları evlerinden atılacaklar!
        Satın aldıkları evlerinden atılacaklar!
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        Öldürdüğü iş insanının, başını ve kollarını kesip evi yaktı!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Oruç tutarken enerjik kalmak için ne yapmalı?
        Polat çifti serbest bırakıldı
        Polat çifti serbest bırakıldı
        Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında
        Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında
        Önce kalp masajı, 11 ay sonra da ameliyatla hayata bağladı
        Önce kalp masajı, 11 ay sonra da ameliyatla hayata bağladı
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Zelenskiy-Trump tartışmasına kim, ne dedi?
        Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Antalyaspor
        Akşam saatlerinde sağanağa dikkat!
        Akşam saatlerinde sağanağa dikkat!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Egemen Akkol
        Trump: ABD'ye gelen göçmen sayısı en düşük seviyede
        Trump: ABD'ye gelen göçmen sayısı en düşük seviyede
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        "Kemal Sunal sayesinde beni sevdiler"
        İşte en çok kazanan oyuncular
        İşte en çok kazanan oyuncular
        Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'a gözaltı
        Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'a gözaltı
        Böyle bir seviye görülmedi
        Böyle bir seviye görülmedi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Almanya: Acımasızlık dönemi başladı
        Almanya: Acımasızlık dönemi başladı
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        Hangi yiyecekler orucu zorlaştırır?
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        Habertürk Anasayfa