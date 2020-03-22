İtalya'daki koronavirüs salgını sebebiyle ülkesi İsveç'e giden Zlatan Ibrahimovic, flaş bir karar aldı.

Sport Mediaset'in haberine göre, Ibrahimovic, Milano'ya geri döndükten sonra Milan yöneticilerine takımdan sezon sonunda ayrılmak istediğini iletecek.

Milan'ın eski futbol direktörü Zvonimir Boban'ın görevinden alınması, Zlatan'ın bu kararı almasında etkili oldu. Tecrübeli futbolcunun kulüpteki karışıklıklar sebebiyle takıma karşı motivasyonunu kaybettiği iddia edildi.