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        Haberler Magazin Ziynet Sali: İkinci baharını yaşamak istiyorum

        Ziynet Sali: İkinci baharını yaşamak istiyorum

        25'inci sanat yılını kutlayarak yeni bir döneme adım atan Ziynet Sali; "İkinci baharını yaşamak istiyorum"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 08:46 Güncelleme: 17.12.2024 - 08:46
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        "İkinci baharını yaşamak istiyorum"
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        Ziynet Sali, 25' sanat yılını yeni şarkısı Müptelanım Bilgine ile kutlayarak kariyerinde yeni bir döneme adım attı. Sali, bu şarkının kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek, "Ses rengimi, duygumu, şarkıcılığımı gösteren tam bir Ziynet Sali şarkısı oldu" dedi. Şarkının söz ve müziğinin Mabel Matiz’e ait olduğunu belirten Sali, uzun zamandır Matiz ile bu proje üzerinde konuştuklarını ve pa sonra yeniden bir araya gelerek şarkıyı hayata geçirdiklerini ifade etti.

        Müzikseverlerden gelen yorumlar, şarkının dinleyicileri geçmişe, özellikle 90’lara götürdüğünü gösterdi. Ancak Ziynet Sali, nostaljiyi bir adım öteye taşıyarak 70'lerin müzik kültürüne olan hayranlığını dile getirdi. "1970'lerin gazinoları, müzik kültürü bana her zaman daha iyi gelir" diyen Sali, Barış Manço, Cem Karaca ve Ajda Pekkan gibi sanatçılarla büyüdüğünü ve bu dönemi müzik açısından en verimli zamanlardan biri olarak gördüğünü vurguladı.

        Dijitalleşmenin müziği nasıl etkilediği sorulduğunda Sali, teknolojiyle gelen kolaylıkların yanı sıra müziğin değerinin azalmasından duyduğu endişeyi dile getirdi. "Eskiden albüm yapmak çok daha zordu ve değeri vardı. Şimdi ise herkes evinde şarkı yapabiliyor. Bu iyi bir şey ama müziğin içini boşaltıyor" diyen şarkıcı, dijital dönüşüm sürecini yakından takip ettiğini ve dinleyiciler tarafından hâlâ önemseniyor olmanın kendisini mutlu ettiğini belirtti.

        25 yıllık kariyerine dönüp baktığında, zirvede kalmanın basamakları çıkmaktan daha zor olduğunu ifade eden Sali, ikinci baharını yaşamak istediğini söyledi. "Hem daha dingin, olgun ve tecrübeli işler yapmak istiyorum" diyen Sali, 2024’te sürpriz projelerle hayranlarının karşısına çıkacağının sinyallerini verdi.

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        #ziynet sali

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