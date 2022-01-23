Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ziynet Sali, geçtiğimiz akşam dinleyicileriyle bir araya geldi. Turuncu bir kıyafet giymeyi tercih eden Sali, sahne öncesi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı, "Dışarıda kar var, ben de içeride güneş gibi alev alev olmak istedim. İçimizdeki enerjiyi sizlere yansıtmak istedik." ifadelerini kullandı.