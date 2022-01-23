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Ziynet Sali: Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır

Şarkıcı Ziynet Sali, son dönemde tartışma konusu olan sahne kıyafetleri özelinde konuştu. Sali, "Sahne dünyası, şov dünyasıdır. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır." dedi

23.01.2022 - 12:42 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ziynet Sali, geçtiğimiz akşam dinleyicileriyle bir araya geldi. Turuncu bir kıyafet giymeyi tercih eden Sali, sahne öncesi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı, "Dışarıda kar var, ben de içeride güneş gibi alev alev olmak istedim. İçimizdeki enerjiyi sizlere yansıtmak istedik." ifadelerini kullandı.

  • "SAHNE DÜNYASI ŞOV DÜNYASIDIR"

    Son dönemde tartışma konusu olan kıyafet polimiğiyle ilgili konuşan de Ziynet Sali, "Sahne dünyası, şov dünyasıdır. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır." dedi.

  • Son olarak 'Efkarım Var' şarkısını 9 ay önce dinleyicileriyle buluşturan 46 yaşındaki sanatçı, "Yeni teklim bitmek üzere. Şubat ayında sizlerle olacak. Onun heyecanını yaşıyorum. Ayrıca sahne programlarım ve akustik çalışmalarım da var." diyerek single müjdesini verdi.

  • 'Ömrüm' şarkısında eşi Erkan Erzurumlu'yla dans eden Sali, salonda romantizm rüzgarları estirdi. Sevilen şarkıları ve farklı tarzlardan oluşan repertuvarıyla yaklaşık 2 buçuk saat sahnede kalan Sali, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

  • EŞİYLE DANS ETTİ

    Yaklaşık 2 saaat sahnede kana Ziynet Sali, 'Ömrüm' şarkısında eşi Erkan Erzurumlu'yla da dans etti.

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