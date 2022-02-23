Kuliste ayna karşısında hazırlık yaparken çektiği bu karesini yayınlayan Sali'nin, yanakları ve dudaklarındaki şişlik dikkat çekti. Birçok sosyal medya kullanıcısı, "Estetik mi, filtre mi?" diye sorarken Ziynet Sali, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.