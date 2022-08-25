Ziynet Sali'den 'Aşk Nerede'

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Şarkıcı Ziynet Sali, yeni single'ı 'Aşk Nerede'yi dinleyicilerinin beğenisine sundu. Sözü ve müziğine Sali'nin eşi Erkan Erzurumlu'nun imza attığı şarkının düzenlemesini ise Ozan Bayraşa yaptı.

"AŞK MUTLULUK VE HUZUR VERMELİ"

Ünlü şarkıcı, "Siz aşkı buldunuz, bulamayanlara bir mesajınız var mı?" şeklindeki soruyu "Gerçek aşk kendiliğinden gelir. Bulamayanlar; en güzel aşk en doğru zamanda gelir bulur sizi, merak etmeyin. Önemli olan acı veren duyguyu aşk zannetmemek. Aşk mutluluk ve huzur vermeli." ifadeleriyle yanıtladı.

Elif Demiralp'in yönetmen koltuğunda oturduğu klip çekimleri, Kemerburgaz'da Phoenix Stüdyoları'nda yapıldı.

Sali, bestesi eşi Erkan Erzurumlu'ya ait olan şarkı için "Benim çok sevdiğim bir bestesiydi. Uğur getirsin, çok sevilsin." dedi. 'Aşk Nerede', tüm dijital platformlarda yerini aldı.