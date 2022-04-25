"ÇOCUK İŞİ KISMET"

Erkan Erzurumlu ile evli olan Sali, her zaman istediğini belirttiği "çocuk" düşüncesi hakkında konuştu. Ziynet Sali, konuyla alakalı, "Ben de bu soruyu ne zaman soracaksınız diye bekliyordum. Ben bugün bütün çocuk sevgimi burada verdim. Her zaman dediğim gibi, bu işler kısmet." ifadelerini kullandı.

"DÜNYA STARI OLACAK"

Çocuk sahibi olursa ileride kendisinin sanatçı olmasını istediğini belirten Sali, "İnşallah benden gelecek olan da bir sürü şarkı yapacak. Hatta dünya starı olacak." şeklinde konuştu.