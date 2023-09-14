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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Samsunspor maçı öncesi Ziyech, Ndombele, Zaha, Icardi ve Kerem'de son durum ne? Galatasaray'da Samsunspor maçı öncesi kim hazır? - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Samsunspor maçı öncesi kim hazır?

        Kopenhag maçı öncesindeki son sınavını Samsunspor karşısında verecek olan Galatasaray'da teknik heyetin yüzünü güldüren gelişmeler de yaşanıyor. Yeni transferlerini henüz tam kullanamayan Okan Buruk ve yardımcılarına Tanguy Ndombele'den iyi haber geldi. Diğer yeni transferlere göre hazır durumda olan Fransız futbolcu, Samsunspor maçında 60-70 dakika kadar süre alabilir. Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi'de korkutan bir durum yaşanmazken Ziyech ve Zaha da takımla çalışmalara başlıyor

        Çağatay Çelik
        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 14.09.2023 - 09:34 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:27
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        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
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        Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında 16 Eylül Cumartesi günü Yılport Samsunspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların yeni transferleri de takıma adapte oluyor.

        NDOMBELE 60-70 DAKİKA SÜRE ALABİLİR

        Transfer olduğu günden bu yana durumuna bakılan ve ardından takımla çalışmalara başlayan Tanguy Ndombele'den gelen raporlar, teknik heyeti memnun etti.

        Yaz aylarında Tottenham ile antrenmanlara çıktığı için diğer yeni transferlere kıyasla daha fit durumda olan Ndombele, sahaya çıkmak için hazır.

        Teknik direktör Okan Buruk, Ndombele ile Lucas Torreira omurgasını bir an önce kurmayı planlıyor.

        Bu ikilinin arasındaki uyum sürecini kısa sürede atlatmasını isteyen başarılı çalıştırıcı, Fransız oyuncuyu Samsunspor maçında 60-70 dakika görevlendirebilir.

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        KEREM'İN CİDDİ BİR SORUNU YOK

        A Milli Takımımızın Ermenistan ile oynadığı maçta sakatlık geçiren Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık durumunda da korkutan bir sonuç çıkmadı.

        Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkarılan yıldız futbolcu, bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

        ICARDI SAHADA OLACAK

        Gaziantep FK ile oynanan lig maçında ayak bileğine darbe alan Mauro Icardi de milli arada iznin ardından İstanbul'a dönerek çalışmalara başlamıştı.

        Transfer sürecinin sarkması nedeniyle kampa katılamayan Arjantinli yıldızın, gelişine kıyasla fiziksel açıdan çok daha iyi durumda olduğu, Gaziantep deplasmanındaki müdahale sonrasında oluşan şişliğin ise ciddi bir durum olmadığı öğrenildi.

        ZIYECH KADRODA OLABİLİR

        Sarı-kırmızılıların diğer bir yeni transferi Hakim Ziyech de Samsunspor karşısında kadroda olabilir.

        Takımla çalışmalara başlayan ve Ziyech'in takımla kaynaşması adına bu hafta kadroya alınabileceği öğrenildi.

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        Uzun süredir az sayıda resmi maça çıkan Ziyech'in ekimden önceki maçlarda 11'de oynaması beklenmiyor ve yavaş yavaş ritme girmesi planlanıyor.

        ZAHA DA TAKIMLA ÇALIŞMALARA DÖNÜYOR

        Galatasaray'a transferinin ardından bir süre takımla çalışan ve eleme maçlarında kısa da olsa forma giyen Zaha, daha sonra bireysel çalışmalara dönmüştü.

        Geçen sezon Crystal Palace'ta uzun süren ve tekrarlayan kas sakatlıkları yaşayan İngiliz yıldız için yapılan raporlarda fiziksel durumunun belli bir seviyeye gelmeden özel program dahilinde çalışmalarını sürdürmüştü.

        Zaha'nın Samsunspor maçı öncesinde bugünden itibaren sahaya ineceği ve takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

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