Zirvenin sahibi: 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, ilgiyle izlenen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle milyonları ekrana kilitledi. Her hafta izleyicilerinden tam not alan dizi, bu hafta da reyting sıralamasında AB ve ABC1 20+ gruplarında adını zirveye yazdırırken, Total’de de en çok izlenen dizi oldu.

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‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 33'üncü bölümü AB’de 7,18 oranı 18,91 izlenme payı, ABC1 20+ grubunda 7,13 izlenme oranı 16,34 izlenme payı elde ederek birinci olurken; Total’de ise 5,49 izlenme oranı 13,49 izlenme payı elde etti.

Her bölümüyle gündeme damgasını vuran dizinin son bölümü, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. İzleyicilerin birbirinden güzel yorumlar yağdırdığı Bahar etiketi, tam 4 saat 50 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

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Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Deniz Akçay’ın kaleme aldığı, senaryo ekibinde; Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Yasemin Erturan’ın birlikte yer aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide; Nihal Yalçın 'Efsun' karakterine, Emre Karayel de 'Tolga' karakterine hayat veriyor.

'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?’IN 33'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İhsan, Timur hakkında gelen isimsiz ihbardan dolayı zimmete para geçirmek suçundan soruşturma başlattı. Kendisini açıklamaya çalışan Timur, kasadaki eksiksiz parayı görünce şaşkınlıkla beraber rahatlama yaşadı. Tüm bunların Rengin’in oyunu olduğunu anlayan Timur, Rengin’den hesap sordu. Bunun Timur için küçük bir ihtar olduğunu söyleyen Rengin, Efsun’u bildiğini ve masumiyetini kanıtlamazsa daha kötü şekilde intikam alacağını söyledi. Timur, Bahar ve Evren’in elindeki ses kaydını Rengin’e dinleterek kendisini aklamaya çalıştı. Ancak bu hareket, Rengin’in öfkesini daha da fazla Efsun’a yönlendirmiş oldu. Efsun’un moda evine giderek yeni defilesinin koleksiyon parçalarına boya ve makasla zarar veren Rengin, Efsun’a gözdağı vermek istedi. Moda evine geldiğinde koleksiyonunun son halini gören Efsun, sinirle soluğu hastanede aldı. Bahar’ın tavrının çok daha olgun olduğunu söyleyen Efsun, Rengin’e ya güvenmesini ya da terk etmesini tavsiye etti.

REKLAM Timur gerçekleri ortaya çıkarıyor; Revna’ya operasyon yapan Bahar, bir şeylerden şüphelendi. Şüphelerinin sonucunda Revna’nın AIDS hastalarında görünen bir kanser türüne sahip olduğunu öğrendi ve endişelendi. Timur ve Bahar, hastanın bu virüsü Güney Amerika’da yaptırdığı gençlik aşısından kaptığını düşünmeleri üzerine Jennifer ile irtibata geçtiler. Jennifer, diğer vakaların kurtulamadığı bilgisini verirken bulaşıcılığı hakkında bir şey bilmediğini söyledi. Kendisine bulaşmış olabileceğinden korkan Bahar, hastanede fenalaşıp baygınlık geçirince Timur kucaklayarak Bahar’ı ve kendisini karantinaya aldı. Durumu öğrenen Evren, soluğu Bahar’ın yanında aldı. Evren başta olmak üzere herkes çok korktu. Hastanede karantina çalışması başlatıldı ve giriş çıkışlar kapatıldı. Herkes zaten endişeliyken Revna’nın ölmesi panik seviyesini arttırdı Hastanedekiler, Revna'nın ölüm haberini Bahar ve Timur'dan saklamaya çalışsa da ikili haberi aldı ve öleceklerini düşünüp korkuya kapıldılar. İkili eskiden mutlu olduğu anları hatırlarken duygu dolu anlar yaşadılar. REKLAM Bahar ve Timur’un duygusal anları; Tolga’dan karantinayı öğrenen Çağla ne yapıp edip Bahar’ı görmeye gitti. Bahar’dan uzun zamandır haber alamayan Gülçiçek de meraklandı. Reha, Gülçiçek’i bir şey olmadığına inandırmaya çalışsa da içi rahat etmeyen Gülçiçek, soluğu hastanede aldı. Gülçiçek tüm engellere rağmen hastaneye girdi ve konuşulanları yanlış anlayarak ölen hastanın Bahar olduğunu zannetti. Gülçiçek, haber sonrası fenalaşırken laboratuvardan beklenen sonuçlar geldi. Bahar ve Timur’un genetik olarak hastayla uyumlu olmadığı ortaya çıktı. Herkes mutluluktan ağlarken bu mutluluk uzun sürmedi. Gülçiçek’in yardımına Reha koşarken kalbinin durmasıyla yeni bölümde ne yaşanacağı merak konusu oldu. İşte geceye damgasını vuran final sahnesi; BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?’IN 34'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDEN İLK TANITIM İZLEYİCİYLE BULUŞTU! Dün akşam ekrana gelen bölümüyle milyonları ekrana kilitleyen dizinin 34. bölümünden heyecan dolu ilk tanıtım da yayınlandı. Tanıtımda Bahar, Gülçiçek’in yokluğuyla duygu dolu anlar yaşarken Timur’un halasının gelmesiyle işler değişiyor. Timur'un halasının Rengin'e laf etmesi yaşanacaklara dair ilk ipuçlarını verirken, cinayet şüphelisi çıkması ise tanıtıma damga vuruyor ve yeni bölüme olan merakı artırıyor.

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!