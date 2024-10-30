Zirvenin değişmeyen sahibi; 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'
SHOW TV'nin MF Yapım imzalı, fenomen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle milyonları ekrana kilitledi ve reyting sıralamasında tüm kategorilerde adını yine zirveye yazdırdı
‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 22'nci bölümü; ABC1 20+ grubunda 8,03 izlenme oranı / 21,02 izlenme payı, AB’de 7,04 oranı / 21,06 izlenme payı, Total’de ise 5,95 izlenme oranı / 16,46 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde birinci oldu.
Sosyal medyada da 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' fırtınası esti. İzleyicilerin birbirinden güzel yorumlar yağdırdığı 'Bahar' etiketi, 4 saat 15 dakika boyunca TT listesinde gündem konusu oldu.
SHOW TV’de ekranlara gelen MF Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt yer alırken, senaryosunu; Ayça Üzüm ile Nergiz Herdem İnce kaleme alıyor. Kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Büşra Pekin, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Elçin Afacan, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide, Nihal Yalçın da 'Efsun' karakterine hayat veriyor.
'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?’IN 22'NCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Timur’un Umay’ın velayetini almak istemesi, Bahar’a büyük bir darbe oldu. Seren bebekleri dünyaya getirmeye karar verince; Efsun, Aziz Uras’la evlenmelerine razı oldu ve Bahar’dan istemeye gelmelerini istedi. Bahar, Umay’ın velayeti için savaştığı Timur’la oğlunun mutluluğu için yan yana durmak zorunda kaldı.
Bahar’dan Timur’a sert tokat;
Avukatıyla görüşen ve bu davada zorlanacağını öğrenen Bahar’a hastaneye geri döneceği haberi umut ışığı oldu. Hastane çalışanları Bahar’ı büyük bir coşkuyla karşılarken; Süreyya da Bahar’dan özür diledi ve hastaneye veda etti. Süreyya’nın gidişinden sonra, başhekimlik pozisyonu için Evren ve Timur büyük bir yarışa girdi.
Süreyya Bahar’dan özür diledi;
Timur ve Evren’in büyük yarışı;
Evin satışı iptal olunca Rengin yeni bir hamle yapmak zorunda kaldı ve ödediği ipotek borcu için icra takibi başlattı. Bunu duyan ve Bahar’a yardım etmek isteyen Nevra, soluğu Gülçiçek’in yanında aldı. İkili kafa kafaya vermiş bir çözüm yolu ararken; Gülçiçek, Nevra’nın çantasını fark etti ve satışı için hızlıca harekete geçti. Evren, bir yandan üvey kardeşi Cem’in başına açtığı belalarla uğraşmak zorunda kalırken, diğer yandan Bahar’la aralarındaki buzları eritmeye çalıştı. Bahar, Evren’e çok kırılmış olsa da zorluklar karşısında en büyük destekçisi yine Evren oldu. Her şeye rağmen evlenme kararı alan Aziz Uras ve Seren, iki aileyi isteme seremonisinde bir araya getirdi. Efsun, Bahar’la girdiği yarışı kazanmak için strateji değiştirdi. Fakat Gülçiçek’in el emeği göz nuru hazırladığı bohçayı Efsun’un çöpe attığını fark eden Bahar, onun bir oyun çevirdiğini anladı.
Aziz Uras ve Seren nişanlandı;
İcra takibini alan Bahar’ı kötü bir sürpriz daha bekliyordu. Bahar, Gülçiçek’in su basan eviyle uğraştığı sırada kapı çaldı ve karşısında Umay’ın koşullarını incelemeye gelen görevlilerle karşılaştı.
İşte geceye damgasını vuran final sahnesi;
Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!