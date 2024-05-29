‘Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın on 14'üncü bölümü ABC1 20+ grubunda 12.21 izlenme oranı 30.82 izlenme payı, AB’de 11.12 oranı 31.48 izlenme payı, Total’de ise 8.41 izlenme oranı 22.93 izlenme payı elde ederek birinci oldu. Sosyal medyada da Bahar fırtınası esti ve #Bahar etiketi, 5 saat 15 dakika boyunca TT listesinde yer aldı. Bahar, Çağla ve Seren’in duygu yüklü dayanışma sahnesi çok konuşulurken; Çağla, hem boşanma aşamasında Bahar’a verdiği destekle hem de Parla gerçeğini Bahar’dan saklamadığı için övgü dolu yorumlar alırken, 1 saat 30 dakika TT listesinde kaldı. Timur ve Rengin’in öpüştüğünü gören Seren’in ise Bahar’ın yanında olması, ona güç ve ilham vermesi gündem konusu olurken, Seren etiketi 3 saat 10 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

MF Yapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt yer alırken, senaryosunu ise Ayça Üzüm kaleme alıyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiren dizinin kadrosuna ise Yasemin Kay Allen konuk oluyor.

Peran Hastanesi’nde çıkan yangın kontrol altına alındıktan sonra, Reha Hoca durum tespiti için Seren’den kamera kayıtlarını incelemesini istedi. Seren yangın görüntülerini kontrol ederken, Timur ve Rengin’in öpüştüğünü gördü. Timur hem Rengin’in hem de Çağla’nın baskısı altındayken; Parla hakkındaki gerçeği, Bahar’a Nevra’nın ameliyatından sonra kendisi açıklamak istedi. Timur’dan boşanmaya kararlı olan Bahar, Çağla’nın yardımıyla avukat Ayhan’la tanıştı. Ayhan’ın uzman görüşüyle, Çağla’nın da desteğiyle bu zorlu yolda kararlı adımlarla ilerleyen Bahar, Timur ve Nevra’nın baskılarını ve planlarını bertaraf etti. Bahar’ın ev bakmaya Evren’le gittiğini duyan Timur, kıskançlıktan küplere binip “Utanmıyorsunuz evli barklı kadına birlikte ev bakmaya değil mi,” deyince, Evren ve Timur hastanede birbirlerine girdiler. Timur’un onu düşürdüğü durumdan rahatsız olan Bahar, önce Timur’la yüzleşti. Bahar ve Evren’in iletişimini kıskanan Timur, sırf bu yüzden ondan boşanmayacağını söyledi. Timur’un her durumda üste çıkmaya çalışmasından sıkılan Bahar, ardından Evren’le karşı karşıya geldi. Evren, Bahar’a olan hislerini dile getirmek üzereyken; Bahar, onu engelledi. Hem geçmişin ağrılarını, hem de şu an içinde sıkıştığı gerçekleri Evren’le paylaşan Bahar, Timur’un ne yapıp ne edip onu suçlu hissettirdiğini söyledi ve Evren’e bir süre görüşmemeyi teklif etti.

Nevra bir yandan hastalığıyla mücadele ederken, diğer yandan vicdanıyla yüzleşti. Yıllar önce yetiştirme yurduna bıraktığı Ali’nin (Evren) peşine düştü. Ameliyatından önce Ali’yi bulmak isteyen ve ona bir özür borcu olduğunun düşünen Nevra’nın çabaları sonuçsuz kaldı. Bahar’la ilişkisi kopma noktasına gelen ve bu duruma çok üzülen Evren’in destekçisi ise Dora oldu. Evren’i hastanede ziyaret eden Dora’nın “insan çocukluk aşkını hatırlamaz mı, Ali?” sözlerinden sonra Dora’nın Evren’i yetiştirme yurdundan tanıdığı gerçeği açığa çıktı. Çağla, Bahar’a Parla hakkındaki gerçeği açıklamak için bir kanıt ararken, Timur’un sessiz kalmasına daha fazla dayanamayan Rengin, Çağla’ya DNA testinin sonuçlarını gönderdi. Bunun üzerine soluğu Bahar’ın yanında alan Çağla, ona bildiği tüm gerçekleri anlattı. Duyduklarını henüz sindiremeyen Bahar, Seren’in de Timur ve Rengin’in yangın günü öpüşme görüntülerini ona vermesinden sonra yıkıldı. Bahar bir yandan Timur’un hala Rengin’le ilişkisine devam ederken diğer yandan onu Evren konusunda suçlamasına çok öfkelendi. Seren’in de ailesiyle ilgili sır perdesi aralanırken, anlattıkları Bahar’a güç oldu ve Bahar’ın “Her gün kendini kocasını mutlu etmek için parçalayan kadınlar, uyanın!” haykırışı bölüme damgasını vurdu.

"Evren ve Timur arasında büyük gerginlik"

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Nevra, ameliyatından sonra verdiği partide, Bahar ve Timur’un 25. evlilik yıl dönümleri için sürpriz bir kutlama düzenlerken, asıl sürpriz Bahar cephesinden geldi. Timur’un telefonuna Rengin’le öpüşme görüntülerini gönderen Bahar, davetlilere Timur’la boşanma kararını açıkladı. “Parla’yı biliyorum,” diyen Bahar’ın, Timur’un kafasını pastaya gömmesi partideki herkesi şok ederken; ekran başındaki izleyenler için, Bahar’ın önümüzdeki bölümlerde atacağı adımlar merak konusu oldu.

İşte o heyecan dolu final sahnesi:

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV’de!