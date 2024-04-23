Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman? İşte ZTK yarı final maç takvimi
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı yarı final maçları ile devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Türkiye Kupası yarı final maç takvimini kendi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile duyurdu. Yapılan bu açıklama, "Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?" sorusunu beraberinde getirdi. İşte ZTK yarı final maç programı...
- 1
Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Çeyrek final maçlarının ardından yarı finale yükselen Ankaragücü, Beşiktaş, Trabzonspor ve Karagümrük final biletini almak için sahaya çıkıyor. Peki, "Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçları ne zaman?" İşte ZTK yarı final eşleşmeleri ve maç takvimi...
- 2
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan açıklama ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final maç takvimi belli oldu. Buna göre; Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçları 23 ve 24 Nisan'da oynanacak.
- 3
ZTK YARI FİNAL MAÇ TAKVİMİ
23 Nisan 2024 Salı: 20.30 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman Stadyumu)
-
- 4
24 Nisan 2024 Çarşamba: 20.30 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Papara Park)
- 5
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, rövanş maçlarının programı ise şu şekilde:
7 Mayıs Salı: 20.30 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Tüpraş)
8 Mayıs Çarşamba: 20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)