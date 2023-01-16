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Ziraat Türkiye Kupası'nda görev yapacak hakemler açıklandı

TFF, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarında görev yapacak hakemleri açıkladı.

Giriş: 16.01.2023 - 14:40 | Güncelleme: ABONE OL
Ziraat Türkiye Kupası'nda görev yapacak hakemler açıklandı
AA

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler şöyle:

17 OcaK Salı:

Demir Grup Sivasspor - Teco Karacabey Belediyespor: Murat Erdoğan

Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor: Cihan Aydın

Corendon Alanyaspor - Galatasaray: Volkan Bayarslan

18 Ocak Çarşamba:

VavaCars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir: Mert Güzenge

MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Sarper Barış Saka

HangiKredi Ümraniyespor - Trabzonspor: Ümit Öztürk

19 Ocak Perşembe:

Gaziantep FK - Arabam.com Konyaspor: Yiğit Arslan

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Bahattin Şimşek

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