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Haberler Futbol Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası Kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2022 ZTK kura çekilişi canlı yayın izle! Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası Kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2022 ZTK kura çekilişi canlı yayın izle!

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi heyecanı bugün yaşanıyor. Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri oynanan zorlu maçlar sonrası çeyrek finale kalan 8 takım, bugün birbiriyle eşleşecek ve final yolu da belli olacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası Kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

11.02.2022 - 11:39 | Güncelleme: ABONE OL
Ziraat Türkiye Kupası Kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2022 ZTK kura çekilişi canlı yayın izle! Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri için geri sayım başlamış durumda. Son 8'e kalan takımların çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri için kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. İşte ayrıntılar...

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmelerinin kura çekimi bugün 14.30'da İstanbul'da yapılacak.

ÇEYREK FİNAL, YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Çeyrek final müsabakaları 1, 2 ve 3 Mart'ta, yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan, yarı final ikinci maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

SON 16 TURU MAÇ SONUÇLARI

Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kasımpaşa: 1 - Gaziantep FK: 2

Fatih Karagümrük: 5 - Konyaspor: 4

Fenerbahçe: 0 - Kayserispor: 1

Bandırmaspor: 2 - Demir Grup Sivasspor: 4

Hatayspor: 0 - Antalyaspor: 2

Denizlispor: 1 - Trabzonspor: 2

Aytemiz Alanyaspor: 1 - Adana Demirspor: 1 (Penaltılarda 4-2)

Beşiktaş: 0 - Göztepe: 0 (Penaltılarda 3-1)

ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçlarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK, Kayserispor, Sivasspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Alanyaspor ve Beşiktaş oldu.

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