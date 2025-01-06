Galatasaray- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Galatasaray, Başakşehir'i ağırlayacak. Türkiye Kupası'nda bu sezon ilk maçına çıkan sarı kırmızılılar, galibiyet için sahada olacak. Öte yandan zorlu RAMS Park deplasmanında sürpriz arayan Başakşehir, puan ve puanlar almak adına mücadele verecek. Peki, Galatasaray- Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 1
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ve Başakşehir kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, evinde oynayacağı bu karşılaşmada galip gelmeyi hedeflerken, Başakşehir ise deplasmanda avantajlı skor elde etmenin planlarını yapıyor. Peki, Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray - Başakşehir mücadelesine dair detaylar...
- 2
GALATASARAY- BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray- Başakşehir maçı 8 Ocak Çarşamba günü 20.30'da oynanacak.
- 3
GALATASARAY- BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma ATV'den canlı yayınlanacak.
-
- 4
GALATASARAY MUHTEMEL 11
Muslera, Jakobs, Sanchez, Kaan, Abdülkerim, Sara, Torreira, Mertens, Yunus, Osimhen, Barış Alper
- 5
GALATASARAY'DA KUPA MESAİSİ
Ziraat Türkiye Kupası grup aşaması 1. haftasında Galatasaray, Başakşehir ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.