Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ve Başakşehir kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, evinde oynayacağı bu karşılaşmada galip gelmeyi hedeflerken, Başakşehir ise deplasmanda avantajlı skor elde etmenin planlarını yapıyor. Peki, Galatasaray - Başakşehir maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Galatasaray - Başakşehir mücadelesine dair detaylar...