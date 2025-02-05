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        Haberler Bilgi Spor Ziraat Türkiye Kupası: Boluspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray muhtemel 11 açıklandı mı?

        Boluspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Ziraat Türkiye Kupası heyecanı Boluspor-Galatasaray karşılaşmasıyla sürüyor. Kupadaki ilk maçında Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, Bolu deplasmanında galibiyet arayacak. Futbolseverler ise karşılaşmanın tarih ve yayın bilgilerini merakla araştırıyor. Peki, Boluspor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 19:39 Güncelleme: 05.02.2025 - 19:39
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        • 1

          Türkiye'nin dört bir yanında futbolseverleri ekrana kilitleyen Ziraat Türkiye Kupası, Galatasaray’ın Boluspor ile oynayacağı mücadeleyle hız kesmeden devam ediyor. Kupaya Başakşehir karşısında aldığı beraberlikle başlayan sarı kırmızılı ekip, Bolu deplasmanında üç puan hedefliyor. Kritik mücadele öncesi yaşanan sakatlıklar dikkat çekerken, Okan Buruk’un sahaya nasıl bir ilk 11 süreceği merak konusu. İşte ayrıntılar...

        • 2

          BOLUSPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

          Boluspor- Galatasaray maçı 6 Şubat Perşembe günü 16.00'da oynanacak.

        • 3

          BOLUSPOR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

          Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma A Spor'dan canlı yayınlanacak.

        • 4

          MORATA OYNAYACAK MI?

          Galatasaray geçtiğimiz günlerde İspanyol forvet Alvaro Morata'yı renklerine bağladı. Yıldız oyuncunun fizik durumunun hazır olduğundan kamp kadrosunda olması bekleniyor. Okan Buruk Boluspor karşısında Morata'yı yedeklerde bekletip ikinci yarının sonlarına doğru oyuna dahil edecek.

        • 5

          GALATASARAY MUHTEMEL 11

          Günay, Metehan, Sanchez, Abdülkerim, Jelert, Efe, Berkan, Yusuf, Kerem Demirbay, Sallai, Batshuayi.

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