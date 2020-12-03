Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur müsabakalarının tarihi ve programı belli oldu.Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları ne zaman? İşte ZTK 5. tur maçlarının programı...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu müsabakalarının programı belli oldu. Karşılaşmalar 15, 16 ve 17 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 15, 16 ve 17 Aralık tarihlerinde oynanacak maçların programı şöyle:

15 ARALIK SALI

13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

15.00 Çaykur Rizespor-Eskişehirspor (Çaykur Didi)

17.00 Yeni Malatya-Hekimoğlu Trabzon (Yeni Malatya)

18.30 Göztepe-Bursaspor (Gürsel Aksel)

21.00 Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği (Türk Telekom)

16 ARALIK ÇARŞAMBA

13.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Esenler Erokspor (Erzurum Kazım Karabekir)

14.00 Gaziantep FK-Kocaelispor (Kalyon)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor (Bahçeşehir Okulları)

18.15 Trabzonspor-Adana Demirspor (Medical Park)

21.00 Fenerabhçe-Karacabey Belediyespor (Ülker)

17 ARALIK PERŞEMBE

13.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)

13.00 İttifak Holding Konyaspor-Altınordu (Medaş Konya Büyükşehir)

15.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor (Antalya)

17.00 Demir Grup Sivasspor-Giresunspor (Yeni 4 Eylül)

19.00 Medipol Başakşehir-Turgutluspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu (Vodafone Park)