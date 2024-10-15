Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçları ne zaman? Türkiye Kupası eşleşmeleri nasıl oldu?

        Eşleşmeler belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçları ne zaman?

        Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda, 2. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayan 32 takımın yanı sıra Süper Lig'den 4, 1. Lig'den 7, 2. Lig'den 9 ve 3. Lig'den 18 olmak üzere toplam 70 takım mücadele edecek. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçları ne zaman, eşleşmeler nasıl oldu? İşte Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri ve maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.10.2024 - 18:34 Güncelleme: 15.10.2024 - 18:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi 15 Ekim Salı günü düzenlenen törenle gerçekleşti. Kura çekiminin ardından, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçları ve eşleşmeleri futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçları ne zaman? Türkiye Kupası eşleşmeleri nasıl oldu? İşte detaylar...

        • 2

          ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇLARI NE ZAMAN?

          Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Tur maçları 29-30-31 Ekim tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

        • 3

          Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri

          Kırıkkale FK-Yeni Malatyaspor

          Silivrispor-Bellona Kayserispor

          Uğur Okulları İstanbulspor-Kilis Belediyespor

          Bursaspor-7 Eylül Turgutlu 1984

          Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Kepezspor

          Aliağa Futbol-Anadolu Üniversitesi

          İnegöl Kafkasspor-Atakaş Hatayspor

        • 4

          52 Orduspor FK-Şanlıurfaspor

          Kuşadasıspor-Karaköprü Belediyespor

          Muşspor-İnegölspor

          Siltaş Yapı Pendikspor-Ayvalıkgücü Belediyespor

          Çimentaş Elazığspor-1923 Mustafakemalpaşaspor

          Adanaspor-Çorluspor 1947

          Edirnespor-Batman Petrolspor

          Osmaniyespor-Serik Belediyespor

          Somaspor-Belediye Kütahyaspor

        • 5

          Ergene Velimeşespor-Sebat Gençlikspor

          Sarıyer-Niğde Belediyespor

          Alanya 1221 Futbol SK-Adıyaman FK

          Kolibri Ağrı 1970-Beyoğlu Yeniçarşı

          Fatih Karagümrük-Tokat Belediye Plevnespor

          Karacabey Belediyespor-Amasyaspor

          Bayburt Özel İdarespor-Samsunspor

          Bornova 1877-Fethiyespor

        • 6

          10 Numara Sportif Efeler 09 Spor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK

          23 Elazığ FK-TÜMOSAN Konyaspor

          Belediye Derincespor-Tire 2021 FK

          Karşıyaka-Viranşehir Belediyespor

          Etimesgut Belediyespor-Mardin 1969

          Fatsa Belediyespor-Karaman FK

          Yeşil Yalova FK-Kırklarelispor

          Küçükçekmece Sinopspor-Merkür Jet Erbaaspor

          Ankara Demirspor-Erciyes 38 Futbol SK

          Bursa Nilüfer Futbol SK-MKE Ankaragücü

          E Koleji Isparta 32 Spor-Pazarspor

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Savunma Sanayii Fonu teklifi ertelendi
        Savunma Sanayii Fonu teklifi ertelendi
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Yılmaz bebek metrobüste doğdu
        Yılmaz bebek metrobüste doğdu
        15 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        15 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Odeabank satıldı
        Odeabank satıldı
        Forvetsiz oyun bir şehir efsanesi
        Forvetsiz oyun bir şehir efsanesi
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        Trump neden Hispanik ve Siyahlar arasında popüler?
        Trump neden Hispanik ve Siyahlar arasında popüler?
        "Rehin tutuluyorum"
        "Rehin tutuluyorum"
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        Farklı düşünüyorlar
        Farklı düşünüyorlar
        Habertürk Anasayfa