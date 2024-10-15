Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi 15 Ekim Salı günü düzenlenen törenle gerçekleşti. Kura çekiminin ardından, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçları ve eşleşmeleri futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu maçları ne zaman? Türkiye Kupası eşleşmeleri nasıl oldu? İşte detaylar...