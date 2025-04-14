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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez: "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var" - Alışveriş Haberleri

        Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez: "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"

        Türkiye genelinde nisan ayında hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü ve kar yağışının yaşandığı 36 ilde zirai dondan pek çok tarım ürünü etkilendi. Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, de "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var. Fiyatlar daha da artacak. Bunun sorumluluğun sadece iklime dona bağlamamak gerekir" dedi

        Giriş: 14.04.2025 - 16:27 Güncelleme: 14.04.2025 - 16:27
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        "Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu var"
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        Türkiye genelinde nisan ayında hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü ve kar yağışının yaşandığı 36 ilde zirai dondan pek çok tarım ürünü etkilendi. Kayısıdan fındığa, elmadan patatese, şeker pancarından üzüme, cevizden bademe ve duta kadar birçok ilden farklı farklı ürünler zarar gördü.

        “21- 25 ŞUBAT'TA DA DON OLAYI YAŞANDI”

        Bu donun sadece bugünün olayı olmadığını söyleyen Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “21- 25 Şubat'ta Hatay, Adana ve Mersin'de de kuvvetli bir don yaşandı. Özellikle narenciye ve kışlık sebzelerde ciddi hasarlar meydana geldi. Bu aşamada bir an önce hasar tespiti yapılsın, hatta hasar tespiti gerçekçi yapılsın. Bu bölgeler afet bölgesi ilan edilsin. Çiftçilerin kredi borçları, faizleri silinsin, ötelensin dedik. Fakat buna yönelik herhangi bir uygulama olmadı” dedi.

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        O zamanlar don olayının sadece 3-4 ilde sınırlı olduğunu anımsatan Suiçmez, “Şu anki don olayı çok fazla ilde oldu ve çok fazla ürün etkilendiği için ülkenin gündemine geldi” dedi.

        Görsel: Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez
        Görsel: Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez

        “ŞU ANDA DONUN YANINDA BİR DE YÜKSEK GIDA ENFLASYONU DA VAR”

        Suiçmez, “Don bundan sonra da olacak. 2014’te de ülke genelinde de don felaketi olmuştu ve tarımsal üretimin kendini toparlaması sadece don yüzünden 1-2 yıl sürmüştü” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

        Bu seferki don olayında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da açıklama yapmak durumunda kaldı. Çünkü eğer üretim yoksa sanayi neyi işleyecek? İhracatçı neyi pazarlayacak? O kendi sanayicisini ve ihracatçısını aslında koruyor. O anlamda da tarımda sürekliliğin olması için şu anda çiftçinin bu zararlarının karşılanması, önümüzdeki yıl ve yıllarda da üretimde devamlılığın olmasının sağlanmasını istiyor. Biz de onu istiyoruz. Şu anda donun yanında bir de yüksek gıda enflasyonu da var. Fiyatlar daha da artacak. Bunun sorumluluğunu sadece iklime, dona bağlamamak gerekir.

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        Günah keçisi şu anda don ilan edildi. Don olmasaydı ya da yaz aylarında yeniden kuraklık olmasa bile tarımda zaten ciddi bir üretim krizi var. Bu krizin nedeni toplam desteğin az olması, desteklerin geç ödenmesi, çiftçiye yönelik mazot, tohum, gübre, ilaç, sulama suyu ve elektrik gibi girdi desteğinin olmamasıdır.

        Kısacası hiçbir doğal afet olmasa bile çok zor üreten, kâr edemeyen çiftçi bu metodolojik olaylardan da etkileniyorsa yapılacak şey çiftçiye yönelik üretimde sürekliliği sağlayacak ekonomik bir destek programı açıklamak.”

        "SEBZE VE MEYVE FİYATLARINDAKİ ARTIŞ, GIDA ENFLASYONUNU DA TETİKLEYECEK"

        İklim değişikliğinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tarım sektörünü derinden etkilediğine dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise şunları söyledi:

        “Artan aşırı hava olayları, sel, dolu, don ve kuraklık gibi afetler tarımsal üretimde ciddi kayıplara yol açıyor. Bu durum, çiftçilerin ekonomik olarak zorlanmasına ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini tehdit eden bir tabloya neden oluyor.

        Nisan ayında yağan kar ve oluşan don, çok bölgede üreticiyi de çiftçiyi de, ürünü de vurdu. Üretimi de dondurdu. Sebze ve meyvede gıda enflasyonu patlayacak. Ürün tedarikinde ciddi sorunlara neden olacak süreç doğru yönetilmezse özellikle emekli ve dar gelirli vatandaşlar raftaki ürünün fiyatına bakıp geçmek zorunda kalacak. Sebze ve meyve fiyatlarındaki artış, gıda enflasyonunu da tetikleyecek.

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        Tarım sektörü hem ekonomik hem de üretim süreçleri açısından iklim değişikliğine karşı oldukça hassas bir yapıya sahip. Risk yönetimi mekanizmalarının güçlendirilmesi stratejik bir zorunluluk."

        Görsel: CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer
        Görsel: CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer

        "TARİHİMİZİN EN BÜYÜK 'ZİRAİ DON' OLAYLARINDAN BİRİNİ YAŞADIK"

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, özellikle son 3 günde 30 yılın en düşük sıcaklık değerlerinin kaydedildiğini, bu olumsuz hava koşulları sonucu, 2014'te yaşanan büyük zirai don olayından sonra tarihin en büyük zirai don olaylarından birinin yaşandığını belirterek, "Ekiplerimiz tespit çalışmalarını sürdürüyor. Üreticilerimiz hasar ihbarında bulunabilir" açıklamasında bulunmuştu.

        Görsel:Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
        Görsel:Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da zirai don felaketinin üretimde hasara yol açtığını belirterek, "Ticaret Borsası başkanlarımız ve üreticilerimizden gelen şikayetler büyük bir zirai don olayı ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Üretimin devamlılığı için üreticilerimizin desteklenmesi ve zor durumda olan çiftçilerimizin yanında olmamız gerekiyor" dedi.

        Görsel: TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
        Görsel: TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

        “HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR”

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da tarımsal üretimin don nedeniyle büyük zarar gördüğünü belirterek, “Ne yazık ki bu olumsuz hava koşulları dün gece de etkisini sürdürdü. Yaşanan afetin ardından hasar tespit çalışmaları aralıksız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

        Görsel: TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar
        Görsel: TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar

        Bayraktar, bu hafta yönetim kurulu üyeleriyle birlikte birçok bölgede afet sahalarını ziyaret edeceklerini ifade ederek, “Zararın boyutunu yerinde göreceğiz. Tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

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