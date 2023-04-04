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Ziraat GYO, Konkur İnşaat'taki payını devretti

Ziraat GYO, Konkur İnşaat'ta sahip olduğu yüzde 50 payı 245,9 milyon TL bedelle Kurmel Holding'e devretti

Giriş: 04.04.2023 - 10:22 | Güncelleme: ABONE OL
Ziraat GYO, Konkur İnşaat'taki payını devretti
HABERTURK.COM

Ziraat GYO'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Yönetim Kurulumuzun kararına istinaden;

Müşterek Yönetime Tabi Ortaklığımız Konkur İnşaat Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin 32.000.000,- TL tutarındaki ödenmiş sermayesinde Şirketimizin sahip olduğu % 50 oranındaki 16.000.000 adet pay, 31.10.2019 tarihli "Hisse Devir Sözleşmesi" ve Ek Protokoller ile belirlenen "Geri Alım Hakkı" şartları doğrultusunda devir tarihi itibariyle hesaplanan 245.886.216,- TL bedel üzerinden 03.04.2023 tarihi itibarıyla Kurmel Holding A.Ş.'ye devredilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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