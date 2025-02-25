Ziraat Bankkart - ACH Volley: 3-2 (MAÇ SONUCU)

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında konuk ettiği Sloven ekibi ACH Volley'i 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Mücadeleye iyi başlayan başkent temsilcisi, setin başlarında farkı 4 sayıya (7-3) çıkardı. Defansta etkinliği artıran ve iyi servis kullanan ACH Volley, setin ortalarında eşitliği (12-12) yakaladı. Bedirhan Bülbül ve Anderson'un servis turlarında farkı artıran Ziraat Bankkart, ilk seti 25-20 önde tamamladı.

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İkinci sete her iki takım da karşılıklı sayılar alarak başladı. Uzun rallilerin oynandığı setin başları 6-6 eşitlikle geçildi. Bu skordan sonra arka arkaya sayılar bulan başkent temsilcisi, farkı 3 sayıya (9-6) çıkardı. Setin ortalarında farkı 7 sayıya (16-9) kadar yükselten Ziraat Bankkart, etkili oynadığı ikinci seti de 25-18 önde bitirdi.

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Üçüncü sette Ziraat Bankkart, bazı as oyuncuları dinlendirdi. Çekişmeli geçen üçüncü seti 25-20 alan ACH Volley, iyi oyununu sürdürerek dördüncü seti de 25-23 kazandı ve durumu 2-2'ye getirdi.

Ziraat Bankkart, iyi servisler kullandığı final setini 15-13 alarak, mücadeleyi 3-2 kazandı.

Deplasmanda oynanan maçtan da 3-0 galip ayrılan Ziraat Bankkart, adını yarı finale yazdırdı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart Hakemler: Mikheil Guniava (Gürcistan), Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan) Ziraat Bankkart: Anderson, Vahit Emre Savaş, Stern, Clevenot, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Zonca, Zeka Çağatay Kır, Hacı Şahin, Hilmi Şahin) ACH Volley: Janz Krzic, Golzadeh, Marovt, Videcnik, Esko, Pokersnik (Kovacic, Jost Krzic, Najdic, Sen, Stalekar, Sket, Kök) Setler: 25-20, 25-18, 20-25, 23-25, 15-13 Süre: 114 dakika (26, 24, 23, 24, 17)