Ziraat Bankkart: 2 - Jastrzebski Wegiel: 3 | MAÇ SONUCU

Ziraat Bankkart, Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin yarı final rövanş mücadelesinde evinde Polonya ekibi Jastrzebski Wegiel'e 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.

İlk sete her iki takımda iyi başlarken, konuk ekip setin başlarında 2 sayı (9-11) öne geçti.11-11'de eşitliği yakalayan Ziraat Bankkart, setin ortalarında 18-16 öne geçti. Setin sonları 24-24 eşitlikle geçilirken, çekişmeli geçen ilk seti Jastrzebski Wegiel 34-32 önde tamamladı.

İkinci sette de her iki takım hücumda ve defansta etkili oynadı. Setin başları 8-8, setin ortaları 18-18 berabere geçilirken, Ziraat Bankkart, set sayısından (24-23) faydalanamadı. Setin sonlarında daha az hata yapan konuk ekip, ikinci seti 27-25 önde bitirdi. Sahasındaki ilk maçtan 3-0 galip ayrılan Jastrzebski Wegiel, deplasmanda kazandığı iki setin sonucunda organizasyonda finale yükselen ilk takım oldu.

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Üçüncü sette her iki takımda rotasyonlu kadroyla sahaya çıkarken, Ziraat Bankkart, üçüncü seti 25-16, dördüncü seti de 25-21 kazandı.

Karar setinin başlarında elde ettiği 5 sayılık (4-9) avantajı koruyan Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel, karar setini 15-7, mücadeleyi 3-2 kazandı.