Ziraat Bankası'nın net kârı Temmuz-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 39.2 düşüşle 1.03 milyar liraya indi.

Bankanın dün akşam KAP'a açıkladığı bilançosuna göre toplam kredileri Eylül sonu itibarıyla geçen yıl sonuna göre yüzde 13.9 artarak 432.1 milyar lira, TL kredileri yüzde 19.1 artarak 309.8 milyar lira oldu.

Bankanın net faiz gelirleri üçüncü çeyrekte yüzde 15 düşerek 5.7 milyar lira, ücret ve komisyon gelirleri yüzde 35.4 artışla 863 milyon lira oldu.

Ziraat Bankası'nın dokuz aylık net kârı yüzde 31.9 düşüşle 3.8 milyar lira oldu.