Ziraat Bankası mobil uygulama neden açılmıyor? Soruları merak konusu oldu. Ziraat Bankası müşterileri, internet bankacılığından hesap bilgilerine ulaşmak için giriş yapmaya çalıştığında hata ile karşılaştı. Kullanıcıların işlemleri reddedildi ve "Özür dileriz işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin" uyarısı geldi. Peki, arızayla ilgili Ziraat Bankası'ndan açıklama geldi mi? Ayrıntılar haberimizde...

ZİRAAT BANKASI'NDA ERİŞİM SORUNU!

Ziraat Bankası'nda 2 gün önce yaşanan sorunun ardından bugün kullanıcılar tekrardan sisteme erişemiyor. Ziraat Bankası'nın mobil uygulaması üzerinden giriş yapan kullanıcılar "Geçici süre için işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz." uyarısı ile karşılaşıyor. Yaşanan problem Downdetector sitesinde de raporlandı.

ZİRAAT BANKASI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Arızayla ilgili ise henüz Ziraat Bankası'ndan açıklama yapılmadı.