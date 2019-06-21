Zion Williamson kimdir?

NBA'da New Orleans Pelicans'ta oynayacak olan genç sporcu, sosyal medyada gündem konusu oldu. Herkesin merakla NBA'da görmek istediği sporcu NBA'ya gelmeden önce kendi liginde rekorlar kırıyordu. Uzun boyuyla ve güçlü fiziği ile herkesi kendine hayran bırakan Zion'un hayatını sizler için derledik. İşte Zion Williamson...

ZİON WİLLİAMSON KİMDİR?

NCAA'de Duke forması giymiş olan Zion Williamson gözünü LeBron James'in tahtına dikti. İnanılmaz fiziği ve şaşırtan üstün atletizmiyle basketbolun geleceğini şekillendireceği gözüyle bakılan Zion Willamson'ın sizler için mercek altına aldık.

Yeni LeBron James: Zion Williamson

Zion Williamson'ın SLAM Dergisi'ne verdiği poz.

Boban Marjanovic ayakları yere değerken smaç basıyor.

Zion Williamson'ın scout karnesi.

7 Temmuz 2000'de Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Karolina eyaletinin Salisbury bölgesinde dünyaya geldi. Sporcu bir aileden geldiği için çocukluk dönemlerinde hem futbol hem de basketbol oynadı.

Çocukluğundan itibaren yaşıtlarına göre iri olan Zion, 5 yaşında olmasına rağmen 9 yaş takımlarıyla oynuyordu. Annesinin çalıştırdığı Sumter Falcons isimli takımda maç başına 20 sayı ortalaması tutturan Zion, bugünlerin sinyalini daha o zamanlardan vermiş aslında.

Lise çağına gelince Spartanburg Lisesi’ne yazılan Zion, ilk patlamasını burada yaptı. Güney Karolina Eyelet turnuvasında okuluna getirdiği şampiyonluğun ardından spot ışıkları ona çevrildi.

Yaş kategorisinin en prestijli iki organizasyonu olan NBPA En İyi 100 Oyuncu Kampı ve Under Armour Elite 24’e davet edildi ve buralarda MVP seçildi.



Lisede o kadar popüler oldu ki, Zion’ın forma giyeceği okul maçlarında yaşanan izdiham sebebiyle özel organizatörler tutuldu. Hatta sezonun açık olduğu dönemlerde okulunun internet sitesinin ziyaret sayısı bile %350 arttı.

Tüm bu hikayede kıvılcımı yakan ise bu blok oldu! 274Sport gözlemcisi Jerry Meyer, “Bu bloktan sonra cinayetle suçlanabilirdi” yazılı bir tweet attıktan sonra şöhretin ve ilginin geri dönüşü olmadı.

Henüz lise birinci sınıf öğrencisi olmasına rağmen üniversitelerden spor bursu teklif almaya başladı. İlk teklif Wofford’dan gelse de zaman içerisinde tüm NCAA takımlarından teklif aldı. En iyiler arasından seçme lüksü olan Zion, tercihini Duke’ten yana kullandı.

NCAA scout raporlarına göre 100 üzerinden 96 alan Zion, burada ilk 3 maçında kendisine güvenenleri boşa çıkarmadı. İlk 3 maçta toplam 76 dakika süre alan Zion, 76 da sayı üreterek parmak ısırtan bir ortalama yakaladı.

Zion’un en büyük avantajı, fiziksel üstünlüğünü yeteneğiyle senkronize edebiliyor olması. LeBron James’ten sonra potaya bu kadar yüksek patlayıcılık ve atletizm ile gidebilen ilk oyuncu olma potansiyeline sahip.

Sırtı dönük oyunda topu muazzam koruyor. Omuzları da doğal yeteneği sayesinde oyununa x faktörü katıyor. Ancak Zion’ın eksileri de yok değil…

Bonus Bilgi: 450lb (205kg) ile bench press yapabildiği iddia ediliyor. Bu rivayetle de Shaq’a benzetildiği oluyor…

Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA) Basketbol Ligi'nin önde gelen ekiplerinde olan Duke, parkelere yeni bir LeBron James kazandırma hazırlığında. Uzun forvet olarak 4 numara pozisyonda oynayan Zion Williamson, üstün fiziği ve iri yapısına rağmen sahip olduğu atletizmle şimdiden LeBron James’in veliahtı olarak gösteriliyor.

Zion Williamson, Duke’te henüz freshman (1. Sınıf) olmasına rağmen forma giydiği ilk 3 maçtaki oyunuyla ağızları açık bıraktı. Kentucky karşısında 23 dakikada 28, Army karşısında 32 dakikada 27 ve Michigan karşısında da 21 dakikada 21 sayı üretmeye başaran 18 yaşındaki genç isim, NBA takımlarının iştahını kabartmayı başardı.

Zion Williamson, bu sezon 76 dakika parkede kaldı ve 76 sayı üretti. Böylece 25.3 dakika ortalamasıyla 25.3 sayı ortalaması tutturdu.

NBA draftında ilk 3’e girmesine kesin gözüyle bakılan Zion, ilk övgüsünü son şampiyon Golden State Warriors’un koçu Steve Kerr’den aldı. Genç basketbolcu hakkında harika ifadeler kullanan Steve Kerr, LeBron James benzerliğine dikkat çekmeyi ihmal etmedi.

“Dün gece Duke’de oldukça etkileyici bir adam gördüm. Muhtemelen hiçbir şey söyleyemem. 130 kilo ağırlığındaki kişi. LeBron’un bir tane olacağını düşünmüştüm ama görünüşe göre bir sonraki LeBron geliyor.”

NBA’DE ONDAN AĞIR SADECE BİR KİŞİ VAR

NBA’de Zion Williamson’dan ağır sadece tek bir oyuncu var. Los Angeles Clippers’ın Sırp pivotu Boban Marjanovic, 2.22 boyu ve 131 kilo ağırlığıyla ligde Zion’dan ağır olan tek isim. 2.08 boyundaki Zion ise şu anda 128 kiloda ve lige bu kiloyla girerse ligde Boban’dan sonra en ağır oyuncu olacak. Sürekli kıyaslandığı LeBron ise NBA kariyeri boyunca en fazla 120 kiloyu görmüştü.