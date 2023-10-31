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        Aydın'da zincirleme kaza: Motokurye hayatını kaybetti

        Aydın'da hafif ticari araç, motosiklet ve otomobilin karıştığı kazada, motokurye Güney Ayberk hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 16:05 Güncelleme: 31.10.2023 - 16:05
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        Zincirleme kazada motokurye öldü
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        Aydın'da meydana gelen zincirleme kazada, motokurye Güney Ayberk (23) yaşamını yitirdi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Yenicami Mahallesi Bağarası Kavşağı'nda meydana geldi. Bağarası Mahallesi'nden Söke istikametine giden Güney Ayberk yönetimindeki motosiklet, Didim yönüne gitmekte olan Ali Küçük'ün kullandığı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

        Bu sırada arkadan gelen İsmail Can idaresindeki otomobil de hafif ticari araca çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motokurye Güney Ayberk, ağır yaralandı.

        Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayberk, kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #son dakika haberleri aydın
        #motokurye
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