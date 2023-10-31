Zincirleme kazada motokurye öldü

Aydın'da zincirleme kaza: Motokurye hayatını kaybetti
Aydın'da hafif ticari araç, motosiklet ve otomobilin karıştığı kazada, motokurye Güney Ayberk hayatını kaybetti
Aydın'da meydana gelen zincirleme kazada, motokurye Güney Ayberk (23) yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Yenicami Mahallesi Bağarası Kavşağı'nda meydana geldi. Bağarası Mahallesi'nden Söke istikametine giden Güney Ayberk yönetimindeki motosiklet, Didim yönüne gitmekte olan Ali Küçük'ün kullandığı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.
Bu sırada arkadan gelen İsmail Can idaresindeki otomobil de hafif ticari araca çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motokurye Güney Ayberk, ağır yaralandı.
Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayberk, kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.