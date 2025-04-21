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        Zincir olup 3 kişiyi kurtardılar

        Batman-Diyarbakır arasında bulunan Malabadi Köprüsü'nden Batman Çayı'na düşen ve onu kurtarmak için suya atlayan 2 kişi boğulma tehlikesi yaşadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 01:34 Güncelleme: 21.04.2025 - 01:34
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        Zincir olup 3 kişiyi kurtardılar
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        Batman'da boğulma tehlikesi geçirenler insan zinciri oluşturularak kurtarıldı. Çevrede toplanan vatandaşlar el ele tutuşup oluşturdukları insan zinciri ile 3 kişiyi kurtardı. Kurtarma onu bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

        Olay, dün Batman-Diyarbakır arasında bulunan Malabadi Köprüsü'nde meydana geldi. Köprünün altından geçen Batman Çayı'na eğilen bir kişi dengesini kaybederek suya düştü. Yüzme bilmediği için çırpınmaya başlayınca çevredeki 2 kişi onu kurtarmak için suya atladı.

        Bu kez onlar da suda zor anlar yaşamaya başlayınca, sahilde bulunan vatandaşlar el ele tutuşarak insan zinciri oluşturdu. Bel hizasına kadar çaya giren vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi tek tek sudan çıkardı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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