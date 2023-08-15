Zinav Kanyonu'nun turizme kazandırılması planlanıyor

Bu vesile ile hem bizim arama kurtarma birliklerimiz, hem UMKE ekiplerimiz, hem de bizim doğa sporcularımızla birlikte bir gezi düzenledik. Bu gezi çerçevesinde burada ne yapabiliriz? Burayı nasıl turizme kazandırabiliriz? Onunla ilgili bir değerlendirme yaptık. Bu kapsamda da önümüzdeki süreçte Zinav Kanyonu'yla ilgili çalışmaları başlatacağız" dedi.