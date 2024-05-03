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        Zimmetine geçirdiği parayı belediyeye iade etti

        Adana'da AK Parti'den CHP'ye geçen 420 bin nüfuslu merkez Yüreğir'in yeni Belediye Başkanı Ali Demirçalı, belediyenin geçmiş borcunun 883 milyon 857 bin 423 lira olduğunu açıkladı. Demirçalı, bir personelin zimmetine geçirdiği 1 milyon 200 bin lirayı belediyenin hesabına geri yatırdığını belirterek bu kişi hakkında adli soruşturma başlatılması için suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 17:19 Güncelleme: 03.05.2024 - 17:19
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        Zimmetine geçirdiği parayı belediyeye iade etti
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        31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde CHP'den Yüreğir Belediye Başkanı seçilen Ali Demirçalı, önceki başkan Fatih Mehmet Kocaispir döneminden kalan borçları açıkladı.

        Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı

        Belediye meclis salonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirçalı, belediyede görevi devralma, belediyenin mali durumu ve iş akitlerinin feshi konularında açıklama yaptı.

        BELEDİYENİN BORCU 883 MİLYON 857 BİN 423 LİRA

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        Demirçalı, "26 Nisan'a kadar yapmış olduğumuz incelemeler sonucunda belediyemizin İmar A.Ş. hariç 883 milyon 857 bin 423 TL borcu olduğuna ulaştık. Bunların ayrıntılarını paylaşmak istiyorum. Kredi borçları 63 milyon 800 bin 297 TL, kredi faiz borçları 45 milyon 631 bin 282 TL, SGK borçları 13 milyon 520 bin 174 TL, vergi dairesi borçları 32 milyon 270 bin 199 TL, piyasa esnaf borçları 628 milyon 728 bin 266 TL, depozito ve teminatlar 16 milyon 403 bin 657 TL, diğer emanetler 5 milyon 167 bin 545 TL, destek hizmetleri 156 bin TL, trafik cezaları 180 bin TL, Tesisler Müdürlüğü borcumuz 35 milyon TL, Fen İşleri Müdürlüğü borcumuz 10 milyon TL, Makine İkmal Müdürlüğü 33 milyon TL'dir. Toplam 883 milyon 857 bin 423 TL borç bulunmaktadır. Bu borçlar bizim yapacağımız yatırımları ipotek altına almış durumdadır" dedi.

        "ELEMAN ÇIKARMAK ZORUNDA KALDIK"

        Nakit akışı bozulduğu için personel çıkarmak zorunda kaldıklarını belirten Başkan Ali Demirçalı, "Yaklaşık 200 arkadaşımız işinden oldu. Çünkü çalışana ödenen paranın beklenen bütçenin yüzde 30'unun üzerinde olmaması gerekirken, bu bizim belediyemizde yüzde 66 oranında. Çok fazla eleman alınmış. Normalde 2019 yılında bir önceki dönem belediye başkanı Fatih Mehmet Kocaispir belediyeyi İmar A.Ş. dahil 950 çalışan ile devralmış ama bugün bin 589 elemana ulaşmış. Bizim ilçemiz bu kadar büyümedi. İlçemizde nüfusta bu kadar artmadı, gelirlerimiz de bu kadar artmadı. Bu yükün altından belediyemizin kalkması mümkün değildir" diye konuştu.

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        MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİ VE SAYIŞTAY DENETÇİLERİNE ÇAĞRI

        Belediyede inceleme ve denetleme komisyonunun birçok usulsüzlüğe ve yolsuzluğa rastladığını ifade eden Başkan Demirçalı, zimmetine para geçiren bir kişinin tespit edildiğini belirtti. Bu kişinin kimliğini açıklamayan Demirçalı, şöyle konuştu:

        "Zimmetine para geçiren arkadaşımızın dekontu elimizde. Dün itibariyle 1 milyon 200 bin TL rakamlı parayı hesaba iade etti. Arkadaşlarımız şu anda savcılığa göndermek için çalışma yapıyor. Bu tür yolsuzluklar tek başına yapılacak yolsuzluklar değil. Bunun gibi belediyemizde birçok usulsüzlük, yönetmeliklere aykırı, tüzüğe aykırı alımlar yapılmış. Bir örnek daha vermek istiyorum. Birkaç gün önce; 35 milyon doğrudan alım yapılmış. Bir yıldır dosya açılmamış, teklif alınmamış. Bunu ödememizi istediler. Biz bu ödemeyi yapamayacağımızı, bu alımların yasal olmadığını, hiçbir başkan yardımcısı ve müdür arkadaşımızın bu alımlara imza atamayacağını söyledik. Onunla ilgili de mutlaka mülkiye müfettişlerini ve Sayıştay denetçilerini göreve davet ediyoruz.

        Çağrım, gelip belediyemizi inceleyin. Usulsüz alımlar çok fazla. Onun için bizim çıkardığımız elemanların bütün günahı bizden önceki yönetimin yanlış, fazla alımlar yapmasıdır. Belediye sürdürülemez durumda. Bunu kamuoyunun bilmesini istiyorum. Çünkü böyle bir borcu biz yapmadık. Belediyeyi bu hale biz getirmedik, getirenlerin de mutlaka hesap vermesi lazım. Belediyemizin son 5 yılının incelenmesi gerekiyor."

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        #adana
        #adana yüreğir
        #yüreğir belediyesi zimmet haberi
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