Zimmetine 567 bin lira geçirdi: Sahte diplomalı belediye personeli için karar

17 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Şirketin şikayeti üzerine başlatılan savcılık soruşturmasında görevlendirilen bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, Çiğdem B.'nin fazla maaş ödemeleri, üniversite diplomasından kaynaklı oluşan maaş farkları ve diğer ödemelerle toplam 567 bin lirayı zimmetine geçirdiği belirlendi.

Soruşturmanın ve bilirkişi raporlarının ardından Çiğdem B. hakkında, 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık', 'Kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçlarından 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DİPLOMASI SAHTE ÇIKTI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin işe başvuru evrakı arasında bulunan lisans diplomasındaki üniversitede yapılan araştırmada, Çiğdem B. adlı bir mezun bulunmadığının belirtildiğine dikkat çekildi. Şüphelinin maaşını ilköğretim personeli için belirlenen tutardan alması gerekirken, lisans mezunları için belirlenen tutardan aldığı, yine 2020-2022 yılları arasında 135 işlemle fazladan aldığı maaşlar ile toplam 567 bin lirayı hesabına geçirdiğinin tespit edildiği belirtildi.