Genç Neslihan'ın şüpheli ölümü: Doktorun "Mutluluk ameliyatı" diyerek paylaştığı video ortaya çıktı

AMELİYAT SONRASI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Neslihan Yılmaz'ın ameliyat sonrası görüntüleri ortaya çıktı.

Opr. Dr. E.A.'nın kendi sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Yılmaz'ın, ameliyat sonrasındaki durumunu sorduğu ve hastanın tetkikleri hakkında bilgiler paylaştığı da görüldü.

"Ankara'dan gelen Neslihan Hanım mutluluk ameliyatı 1’inci gününde iş başında" notuyla paylaşılan videoda Doktor E.A.’nın hastaya telkinde bulunduğu ve yiyip içebileceği gıdalar hakkında da bilgiler paylaştığı yer aldı. Yılmaz ailesi, Doktor E.A. tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan videonun, Neslihan Yılmaz'ın vefatı sonrası kısa sürede dolaşımdan kaldırıldığını iddia etti.