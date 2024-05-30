Zilhicce ayı ne zaman? 2024 Zilhicce ayı hangi ay başlıyor?
Zilhicce ayı tarihi gündemdeki yerini aldı. Dini günler takvimi ile Zilhicce ayı başlangıç tarihi de belli oldu. Kurban Bayramı'nın da içerisinde yer alması sebebiyle Zilhicce ayının, İslam alemi için ayrı bir önemi bulunuyor. Bu bağlamda gözler "2024 Zilhicce ayı ne zaman başlıyor?" sorusuna çevrildi. İşte, Zilhicce ayının önemi ve faziletleri...
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İslam aleminde büyük bir öneme sahip Zilhicce ayı için geri sayım başladı. Hicri takvimin son ayı olan Zilhicce ayı aynı zamanda kurban ayıdır. Dini günler takvimine göre; Zilhicce ayı tarihi de belli oldu. Peki, Zilhicce ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte, konuya dair detaylar...
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2024 ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Arapça'da Zilhicce isminin anlamı "Hac Sahibi" veya "Hac Ayı" anlamına gelir. Bu ay boyunca dünyanın her yerinden Müslüman hacılar Kabe'yi ziyaret etmek için Mekke'de toplanır. Hac ibadeti bu ayın sekizinci, dokuzuncu ve onuncu günlerinde yapılır. Hicri takvimin 12. ve son ayı olan Zilhicce ayı Miladi takvime göre; 7 Haziran 2024 Cuma günü başlayacak. Kurban Bayramı da Zilhicce'nin 10. günü idrak edilecek.
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ZİLHİCCE AYININ FAZİLETLERİ
Fecr sûresinin 2. âyetinde geçen “on gece” ile tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce’nin ilk on gecesi kastedilmiştir (Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, 31/148). Zilhiccenin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.) “Allah katında şu on günde işlenecek sâlih amelden daha sevimli bir amel yoktur.” buyurmuş, sahabîler: “Ey Allah’ın Resûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür?” diye sormuşlar. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.); “Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)” (Ebû Dâvûd, Savm, 61 [2438]; bkz. Buhârî, ʽÎdeyn, 11 [969]) buyurmuştur.
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Zilhicce’nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır (İbn Hacer, Feth, 2/459). Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menâsiki yapılmakta bir kısmı da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir. Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan Kurban Bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivâyetlerde zikredilmiştir (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]).
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ZİLHİCCE AYINDA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ
Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir.
Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulacak orucun önceki ve sonraki senenin günahlarına kefaret olacağını Allah’tan ümit ediyorum.” (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]) buyurmuştur. Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve hâlsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebû Dâvûd, Savm, 63 [2440]; İbn Mâce, Sıyâm, 40 [1732]).
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ZİLHİCCE AYI İBADETLERİ
Zilhicce ayının ilk 9 günü oruçlu olarak geçirilebilir. Zilhicce ayının 10. günü Kurban Nayramının ilk gününe denk gelmektedir. Peygamber efendimiz (S.A.V) zilhicce ayının ilk 9 gününü yani bayramdan önceki 9 günü oruçlu geçirmiştir.
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