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Zilhicce ayı başladı mı, ne zaman ve hangi gün başlayacak? 2022 Zilhicce ayı önemi ve fazileti nedir ve ibadetleri nelerdir?

Zilhicce ayı başladı mı, ne zaman ve hangi gün? 2022 Zilhicce ayı önemi ve fazileti

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte 2022 Zilhicce ayı araştırmaları hız kazandı. İslam aleminde kurban ve hac ayı olarak da nitelendirilen Zilhicce ayında dualar edilecek ve Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla ibadetler yapılacak. İşte, 2022 Zilhicce ayı başlangıç tarihi ve fazileti...

25.06.2022 - 00:34 | Güncelleme: ABONE OL

  • Zilhicce ayı hem kurban ibadetinin hem de hac ibadetinin yerine getirildiği mübarek bir aydır. Kurban Bayramı'na az bir süre kala İslam alemi için büyük öneme sahip olan Zilhicce ayı tarihi gündeme geldi. Bu mübarek ayı ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar "Zilhicce ayı ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt aradı. İşte, Hac ayı olarak da nitelendirilen bu mübarek ayın faziletleri ve başlangıç tarihi...

  • 2022 ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Zilhicce ayı 30 Temmuz'da başlayacak. Bu ayın 10. günü Kurban Bayramı'nın 1. günü olarak eda ediliyor. Zilhicce ayının ilk on gününün fazileti bu on gün içerisinde hac ibadetinin yerine getiriliyor olması İslam alemi açısından önemini artırıyor.

  • ZİLHİCCE NEDİR?

    Hac ibadeti ile kurban ibadetinin gerçekleştirildiği aya Zilhicce ayı denmektedir. İslam dünyasında büyük önemi taşımaktadır.

  • ZİLHİCCE AYININ FAZİLETLERİ NELERDİR?

    Fecr suresinin 2. ayetinde geçen “on gece” ile, tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce’nin ilk on gecesi kastedilmiştir (Razi, Mefatihu’l-ğayb, XXXI, 163). Zilhicce’nin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.); “Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur.” buyurmuş, sahabiler, “Ey Allah’ın Resulü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür? “ diye sormuşlar. Bunun üzerine Resulullah (s.a.s.); “Evet, Allah yolunda cihat etmekten de.

     

    Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)” (Buhari, İdeyn, 11) buyurmuştur. Zilhicce’nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır (İbn Hacer, Feth, II, 459). Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menasiki yapılmakta bir kısmı da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir. Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan kurban bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivayetlerde zikredilmiştir (Müslim, Sıyam, 196, 197; Ebu Davud, Savm, 64; Tirmizi, Savm, 46).

  • ZİLHİCCE AYINDA ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

    Zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmak müstehap kabul edilmiştir. İsteyen tamamını tutabileceği gibi birkaç gününü de tutabilir. Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır. Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyam, 196-197) buyurmuştur.

    Fakat hacda olanların, yapacakları ibadetleri aksatmamaları, sıkıntı ve halsizliğe düşmemeleri gerekçesiyle Arefe günü oruç tutmamaları daha uygundur (Ebu Davud, Savm, 64).

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