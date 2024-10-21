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        Haberler Gündem Güncel Zihinsel engelli kıza cinsel istismar iddiasına beraat | Son dakika haberleri

        Zihinsel engelli kıza cinsel istismar iddiasına beraat

        Kocaeli'de yüzde 50 zihinsel engelli 20 yaşındaki kıza, çiğköfte dükkanında cinsel istismarda bulundukları gerekçesiyle yargılanan 2 sanık hakkında karar açıklandı. Mahkeme heyeti, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığını gerekçe göstererek sanıkların beraatine karar verdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 16:48 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:48
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        Zihinsel engelli kıza cinsel istismar iddiasına beraat
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        Kocaeli'de 2021 yılının Eylül ayında 20 yaşında olan ve yüzde 50 zihinsel engelli bulunan M.A, sosyal medya hesabından tanıştığı bir kişiyle buluşmak için gece saatlerinde 6 yaşındaki erkek kardeşiyle birlikte İzmit Otogarına gitti.

        Bu kişinin otogara gelmemesi üzerine M.A, erkek kardeşiyle beraber otogarın karşısında bulunan çiğköfte dükkanına gitti.

        İddiaya göre, M.A. tuvalete gittiği sırada dükkanda çalışan 58 yaşındaki D.D, kızın peşinden giderek cinsel saldırıda bulundu ve çıplak fotoğrafını çekti.

        Daha sonra D.D, patronu 51 yaşındaki M.D'ye telefon ederek dükkana çağırırken, kendisi ise oradan ayrıldı. M.A. ile tek başına kalan M.D'nin de kıza cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü.

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        Olayın ortaya çıkmasıyla 2 şüpheli de gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir süre sonra sanıklar tahliye edildi.

        SAVCI SANIKLARIN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

        Olayla ilgili duruşma Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuksuz sanıklar M.D, D.D. ve taraf avukatları katıldı.

        Sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Cumhuriyet savcısının mütalaasında, dosya kapsamında yer alan mağdur beyanları, sanığın tevil yollu ikrarı, Adli Tıp Kurumu raporu, sanıklar arasında geçen mesaj kayıtları değerlendirildiğinde, sanık D.D'nin müştekinin çıplak fotoğraflarını çekmek suretiyle üzerine atılı özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlediği, yine müştekinin göğüslerine dokunmak ve müştekiye cinsel organını tutturmak suretiyle üzerine atılı cinsel saldırı suçunu işlediği belirtildi.

        Diğer sanık M.D'nin ise müştekinin rızası dışında cinsel amaçlı zorla birliktelik yaşadığı ve üzerine atılı cinsel saldırı suçunu işlediği ifade edildi. Cumhuriyet savcısı, D.D'nin "Basit cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, "Özel hayatın gizliliği" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. M.D'nin de "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        MAHKEMEDEN BERAAT KARARI ÇIKTI

        Mahkeme heyeti, sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi uyarınca beraatlerine karar verdi.

        SANIKLARIN İFADELERİ

        Sanıklardan D.D, ilk duruşmadaki savunmasında, "M.A'ya yönelik herhangi bir cinsel eylemim olmamıştır. Müştekinin akıl hastası olduğunu bilmiyordum. M.A. ile M.D. arasında cinsel anlamda bir şey yaşanıp yaşanmadığını bilmiyorum. M.A, iki kez üzerini çıkararak beni tahrik etmeye çalışıyordu. Ben iki kez lavaboda üstünü giydirdim ancak en son bu hareketlerinden çekindiğim için fotoğrafını çekmeye karar verdim. Müştekinin fotoğrafını delil olsun diye kendi rızasıyla çektim. Müştekiyle önceye dayalı tanışıklığımız yoktur" ifadelerini kullanmıştı.

        Olaydan önce M.A'yı tanımadığını ifade eden M.D. ise "Olay tarihinde müştekiyi dükkanın önünde otururken buldum, kendisini önceden tanımam. D.D, bana kızı bir saate gelip alacaklarını söyledi. Evime gitmek için dükkandan ayrılacağım esnada M.A. bana 'Gitme burada kal' dedi. Eve gitmem gerektiğini söyledim ancak ısrar edince bir süre kaldım. Bulunduğumuz zaman zarfında beni tahrik etti, ben uzak durmaya çalıştım ancak yine cinsel anlamda tahriklerine devam edince cinsel birliktelik yaşadık. Daha sonra dükkanın anahtarını bırakıp ayrıldım. Çıkmadan önce de M.A. benden bir miktar para istedi. Kendisine para verdim. Ben müştekinin akıl hastası olduğunu bilmiyordum. Olay bu şekilde gerçekleşmiştir. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuşmuştu.

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        #cinsel istismar
        #cinsel saldırı
        #kocaeli
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