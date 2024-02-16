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        Haberler Yaşam Zihin egzersizi zamanı: Çözerken sizi zorlayabilecek 8 bilmece

        Zihin egzersizi zamanı: Çözerken sizi zorlayabilecek 8 bilmece

        Bilmeceler, insanların merakını artıran ve düşündüren eğlenceli bir etkinliktir. Peki, sizi zorlayabilecek bilmeceler çözmek ister misiniz? İşte, sizin için 8 bilmece!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.02.2024 - 13:05 Güncelleme: 16.02.2024 - 13:05
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        • 1

          Bilmeceler genellikle zorlayıcı sorular soran ve mantık yürütmenizi sağlayan bir tür bulmacalardır. Bazı bilmeceler çözerken insanları zorlarken bazıları da kolaylıkla bulunabilir. İşte, hem kolay hem zor bilmecelerin bulunduğu bulmaca derlemesi...

        • 2

          1. soru: Hiçbir çubuğu kırmadan 6 rakamını elde edebilir misiniz?

        • 3

          Cevap: Romen rakamlarında 6 rakamı, 5 anlamına gelen ''V'' ile 1 anlamına gelen ''I'' harflerinin birleşiminden oluşur yani bu şekilde 6 sonucuna ulaşılır. Bu da çubukları kırmadan sizi 6 rakamına ulaştırıyor.

        • 4

          2. soru: Görselde Jenny, Mark ve Kate'in hepsinin bavulunun aynı olduğu görülüyor. Hangisinin kime ait olduğunu bulabilir misiniz?

        • 5

          Cevap: En soldaki bavulun alt kısmında çizikler bulunduğu için o bavul köpeği olan kadına aittir. Mavi tişörtlü adamın yakasında ise altın renkli bir broş var ve aynısı en öndeki bavulda da bulunuyor dolayısıyla bavul ona aittir. Kalan bavul ise şapkalı kadına aittir.

        • 6

          3. soru: Görselde doğum günü kutlanan Meghan sizce hediyelerden hangisini beğenmedi?

        • 7

          Cevap: Görseldeki kadının kulağı delik değil bu yüzden kendisine gelen küpe hediyesinden hoşlanmadı.

        • 8

          4. soru: Görseldeki tuhaflık nedir, bulabilir misiniz?

        • 9

          Cevap: Solda arkada duran adamın elinde köpeklere takılan uzatma ipi var ancak ucuna bağlı bir köpek yok o yüzden görseldeki tuhaflık budur.

        • 10

          5. soru: Görsele göre bu caddede saat kaçtır? Üç seçeneğiniz var: sabah saat 07.00, öğlen 15.00 ve akşam 23.00, hangisi olduğunu tahmin edebilir misiniz?

        • 11

          Cevap: Görselde sokak lambaları yanıyor ancak buna rağmen etraf karanlık değil. Öncelikle saat öğlen 3 olamaz çünkü o saatte sokak lambası yanmaz. Cadde karanlık olmadığı için akşam da olamaz bu yüzden saat sabah 7 en doğru seçenektir.

        • 12

          6. soru: Mike beyin sarsıntısı geçirdi ve eşi yakında doğum yapmak üzeredir. Hangisinin hamile eşi olduğunu hatırlamasına yardım edebilir misiniz?

        • 13

          Cevap: Soldaki kadın yakın zamanda doğum yapacak gibi durmuyor o yüzden en baştan eleniyor. Ortadaki kadın hamileliğinin son ayında topuklu ayakkabı giymiş, genellikle hamileler o durumdayken topuklu giymezler o yüzden hamile taklidi yaptığı varsayılıyor. En sağdaki kadın ise karnından dolayı ayakkabısını bile bağlayamamış bu yüzden cevap yeşil elbiseli kadındır.

        • 14

          7. soru: Görseldeki iki adam da yatın kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Hangisinin gerçek sahibi olduğunu bulabilir misiniz?

        • 15

          Cevap: Arkada bulunan yatta mavi bir eşofman üstü asılı duruyor ve soldaki adamın altında mavi bir eşofman altı var, bu sebeple yatın gerçek sahibi soldaki adamdır.

        • 16

          8. soru: Görseldeki kadınlardan hangisi daha zengindir?

        • 17

          Cevap: Sara içindeki VerSSace yazan bir saat takıyor dolayısıyla bu saat orijinal markanın sahtesi olduğundan zengin olan kişi olamaz. Pam'in bileziği ise çiziklerle dolu yani çok uzun zamandır takıyor. Jessica'nın bilekliğinde ise pahalı bir taş olan Tiffany taşı var o yüzden en zengin olanları sağdaki Jessica'dır.

          Kaynak: Bright Side

          Fotoğraf kaynakları: Bright Side

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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