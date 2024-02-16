Zihin egzersizi zamanı: Çözerken sizi zorlayabilecek 8 bilmece

Cevap: En soldaki bavulun alt kısmında çizikler bulunduğu için o bavul köpeği olan kadına aittir. Mavi tişörtlü adamın yakasında ise altın renkli bir broş var ve aynısı en öndeki bavulda da bulunuyor dolayısıyla bavul ona aittir. Kalan bavul ise şapkalı kadına aittir.