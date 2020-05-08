Zeytinyağı sadece cildimiz ve tüm vücudumuz için saf olarak kullanabileceğimiz çok yararlı bir bitkisel yağdır. Cildi yumuşatır, besler ve derinlemesine nemlendirir. Zeytinyağı kullanırken içine farklı bir yağ yada malzeme karıştırmamıza gerek yoktur. Sade bir şekilde de kullanıma uygundur.

Cildinizin canlanmasını sağlamak için;4-5 damla zeytinyağını avucunuzun içerisine dökerek, tüm yüzünüze ve boynunuza masaj yaparak; yedirin. 10-15 dakika içerisinde cildiniz yağı tamamen emerek, hem yumuşayacak hem de canlanacaktır. Bunu güneşli bir günde dışarıdan geldiğinizde uygulamanız fayda sağlayacaktır.

Yüzünüzde oluşan ölü cilt tabakalarını da temizlemek için; zeytinyağı ile esmer şekeri peeling amaçlı kullanabilirsiniz. Cildiniz gün boyunca kendini yeniler ve görevi biten hücreler üst tabaka halinde birikir. Eğer bu ölü hücre tabakaların temizliği yapılmazsa cildinizde sivilce ve siyah nokta oluşumları artmaktadır. Bu yüzden gün sonunda yatmadan önce 4-5 damla zeytinyağı ve 2 çay kaşığı esmer şekeri karıştırarak, cildinizi çok fazla bastırmadan masaj uygular şekilde sürün. 10 dakika sonucunda ilk olarak ılık su ile sonrasında gözeneklerinizin kapanması için soğuk su ile yıkayın.

Makyajınızı temizlemek için; küçük bir parça pamuğa 2-3 damla zeytinyağı damlatarak, göz ve yüz makyajınızı temizleyebilirsiniz. Zeytinyağı kullanılan makyaj temizleme kremleri gibi gözlerinizi kurutmaz. İçerdiğini E vitamini sayesinde hem nemlendirir hem de kirpiklerinizi gürleştirir.

Zengin içeriği sayesinde güneşten sonra, rüzgârlı havalarda, makyaj temizleme de kullanabilir; kaş ve kirpiklerinizin gürleşmesi için yararlanabilirsiniz.