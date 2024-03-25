Zeytin ağacı bakımı nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?

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Tüm ağaçların ilki sayılan, daima canlı kalabilen ve ölmeyen zeytin ağacı oldukça güçlü bir ağaç türüdür. Zeytini herkes sofrada görse de bunun aslında özenli bir yetiştirme ve dikkatli bir bakım süreci vardır. Sıkça merak edilen zeytin ağacı bakımı ile ilgili detaylar yazımızda…

ZEYTİN AĞACI BAKIMI

Zeytin ağacı, geçmişten günümüze “bolluk ve refahın” sembolü olarak görülmüştür. Bunun nedeni bu ağacın ölme ihtimalinin çok zor olmasıdır. Zeytin ağacının kökleri bir kez toprağa tutunduktan sonra sürekli yaşar. Hatta öldüğünü düşündüğünüz anlarda dahi yeniden yeşerip çıktığına şahit olabilirsiniz. İç ve dış mekânlarda sıklıkla tercih edilen bu ağaçların bakım gereksinimleri aşağıda sıralanmıştır;

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Bir zeytin ağacının büyüme ve gelişim kaydedebilmesi için gün ışığını direkt alması önemlidir. Zeytin ağaçları için gölge alanlar hiç uygun değildir.

İç ve dış mekânlarda yaşam sürebilen zeytin ağaçları, iç mekânda tutulacaksa oda sıcaklığı ister. Akdeniz iklimi bitkisi olan zeytin ağaçları için soğuk ortamlar uygun değildir. Soğuk bir ortamda yetiştirilirse yaprakları dökülerek gelişimi yavaşlayabilir.

Doğru bakım şartları doğrultusunda 2 metre üzeri yüksekliğe ulaşan bu ağaçların şeklini korumanın en net yöntemi ise budamadır.

Zeytin ağaçlarını sulama zamanları arasında toprağın kuru kalmasına özen göstermek önemlidir. Ayrıca yaprakları da nemlendirmeye ihtiyaç duymaz.

ZEYTİN AĞACI KONUSUNDA BİLİNMESİ GEREKENLER Zeytin ağacı bakımıyla ilgilenmek isteyenler aşağıdaki maddelere göz atabilir; Yapraklarının cam yüzeylere değmemesi önemlidir. Ayrıca zeytin ağaçları direkt gün ışığı almayı sever. Ancak camdan yansıyan güneş ışığı bu ağaçların zarar görmesine neden olabilir.

Bonzai ağaçlarına benzer şekilde bu ağaçları da ideal budama yöntemleriyle dilediğiniz forma sokabilirsiniz.

Yaprak ve gövdelerinde bitki biti oluşumunun önlenmesi önemli bir faktördür. Bu gibi maddelere dikkat edildiğinde uzun süre yaşayan ağaçların en büyük düşmanı böceklerdir. Önlem almak için yaprakları düzenli olarak nemli bir bez yardımıyla silebilir ve böcek oluşumunun önüne geçebilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra saksının da düzenli aralıklara yenilenmesi gerekir. Evde yetiştirilen zeytinlerde bilhassa yaz aylarında daha hızlı gelişim görülür. 3- 6 ayda bir büyük boy saksıya geçmek de zeytinden alınan verimi yükseltir ve bitkinin gelişimini olumlu yönde etkiler. REKLAM ZEYTİN AĞACINA NASIL BAKILIR? “Zeytin ağacına nasıl bakılır?” diyenler arasındaysanız bu bakımın oldukça zahmetsiz olduğunu bilmelisiniz. İşte bu konudaki püf noktalar; Her yıl ocak ve mart ayları arasında gübreleme işlemi yapılan zeytin ağaçları, doğru zamanda gübre uygulaması yapıldığında iyi bir verim sunar.

Kurak yaz zamanlarında sulama ise zeytinlerin verimini destekleyecektir. Bu noktada en ideal yöntem ise “damlama ile sulama” tekniğidir.

Ağaçları korumak adına her yıl bordo bulamacı uygulaması da yapılmalıdır. Bu, kireçli ve ilaçlı su olarak da geçer.

Hasat sonrasında ağaç diplerinin çapalanması ve havalandırılması da ertelenmemelidir. REKLAM ZEYTİN AĞACI NE ZAMAN ÇİÇEK AÇAR? Bakımı yapılan ağaçlar nisan ve mayıs ortası gibi çiçeklenmeye başlar. Bakım yaptığınız ağaç çiçeklendikçe zeytin ağacının ne kadar zeytin sunacağını da hesaplamaya başlayabilirsiniz. Bakım ve verime bağlı olarak bir ağaçtan en az 5 kilo, en fazla ise 50 kilo zeytin elde edilebilir. Toplanan zeytinlerden zeytinyağı elde etmek istiyorsanız, 5 kg zeytinden 1 kg yağ geldiğini söylemek mümkündür. Ancak ağacın verimiyle sunduğu yağ miktarı de doğru orantılı olarak değişir.

ZEYTİN AĞACI BUDAMA NASIL YAPILIR? Zeytin ağaçlarınızın ömrünü uzun tutmak için budama işlemine gereken özen ve zamanı göstermelisiniz. Budama yapılmayan ağaçlar, zaman içinde fazla verimsizlikten dolayı kırılabilir ve hatta uzun bakım sürecinden sonra gelen meyveler kalitesiz çıkabilir. REKLAM İşte zeytin ağacı budama konusunda önemli hap bilgiler; Ağacınızı budamak için kış mevsimini ancak bu mevsimdeki soğuk olmayan bir zamanı seçmelisiniz. Ülkemizde Akdeniz ve Ege bölgelerinde sonbahar dönemi baz alınır ve bu dönemlerde budama işlemleri yapılır.

Genç zeytin ağaçlarını budayacaksanız bu noktada yalnızca kökten çıkan sürgünleri temizlemeye başlayabilirsiniz. Yan kısımlardan çıkan dallara dokunulmadığı takdirde işlem başarılıdır. Bu şekilde yapılan bir budama işlemi ağacın verimini olumlu etkiler.

“Gençleştirme Budaması” olarak geçen bu yöntem sayesinde birbiri üzerine geçmiş ve kurumuş dalları budamış olursunuz. Budama işlemini yaptıktan sonra da ağacın canlanması adına sulama yapmayı ihmal etmemeli ve canlanması için düzenli kontrolleri sağlamalısınız. REKLAM

ZEYTİN AĞACI BAKIMINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Zeytin ağacı, ilk yıllarında bol suya ihtiyaç duyar. Bu noktada her hafta düzenli şekilde sulama yapmanız doğru olacaktır. Fazla suyun akıp gitmesine imkân tanıyan bir saksı ise bu amaç doğrultusunda işinize yarayacaktır. Bu şekilde gün içerisinde toprağı kolayca kontrol edebilir ve sulama işlemini buna göre yapabilirsiniz. Zeytin ağaçlarını ince uçlu şişe ve sprey başlıklı su kaplarıyla beraber kullanmayı da deneyebilirsiniz. Ağacınız büyüdükçe vereceğiniz su miktarını ayarlamayı da aklınızın bir köşesine not edebilirsiniz. Zeytin ağaçlarının verimli bir şekilde büyümesi için çevresinde sigara dumanı gibi zarar verici öğelerin olmaması gerekir. Ayrıca zeytin ağaçlarının zararlı böcek istilasına uğramadığından da sık sık emin olmalısınız. Bitki böceği baş gösteriyorsa nemli bir bezle ve hatta doğal sabun ile görece zararsız bir temizlik pestisiti hazırlayabilirsiniz. REKLAM ZEYTİN AĞACI ÖZELLİKLERİ Zeytin ağacı, tüm dinlerde ve bölgelerde kutsal sayılan bir ağaçtır. Barış, bereket, kardeşlik ve huzuru sembolize eden bu bitki, toprak anaya duyulan saygısı artırmakla da görevlidir. Özellikle Antik Yunan’da zeytin ağacına duyulan saygı dikkat çeker. Bu dönemde güçlü olmasıyla bilinen zeytin ağacının kimseye boyun eğmediğinden ve asla canlılığını yitirmediğinden söz edilirdi. Hatta zeytin ağacının düşman ordularını korkuttuğu ve ülkeye huzur getirdiği de düşünülürdü. Zeytin ağacı, çevreye sağladığı katkılarla da beğeni toplayan bir bitkidir. Zeytin ağacı, kurak arazilere uyumlu ve toprak seçiciliği olmayan bir bitki olarak bilinir.

Toprak seçiciliği olmadığından susuz kalsa dahi direnç gösterir ve dikildiği noktalara ferahlık ve gölgelik sağlar.

Bu ağacın ülkemizde en çok uyum sağladığı bölgeler Akdeniz ve Ege Bölgeleri’dir.

Doğru bakılan ve uyumlu bir noktada tutulan Zeytin ağacı neredeyse 100 yıl yaşam sürebilir.

Türkiye’de ortalama olarak 100’e yakın zeytin ağacı türü bulunur. Ülkemizdeki en bilinen Zeytin ağacı türleri; Hurma, Eşek, Gemlik ve Ayvalık zeytinleridir. REKLAM ZEYTİN AĞACININ MİTOLOJİK YÖNÜ Hafızalarda ve mitolojik kitaplarda yer alan zeytin ağacı, eski Yunanlılar tarafından oldukça önemsenen bir bitkiydi. Yunan halkı, ağaçtan elde ettiği zeytinyağından “Tanrı İksiri” olarak söz etmiştir. Zeytinyağını kutsallaştıran ve ondan gelen yağı iksir olarak benimseyen Yunan halkı, yağ lambalarında da bu iksiri kullanırdı. Geceleri aydınlatan zeytin ağacı, aynı zamanda güzellik ve sağlık sırrı olarak da benimsenmiştir. Halk, elbette zeytinyağını yemeklerini lezzetlendiren bir sıvı olarak da yoğun olarak kullanmıştır. Japon balığı kaç yıl yaşar?

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