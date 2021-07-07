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Zeynep Tuğçe Bayat: Tutku'yla bizi ikiz sanıyorlar - Magazin haberleri

Ünlülerin kardeşleri

Onlar televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri... Her adımları takip ediliyor. Zaman zaman aileleri de merak konusu oluyor. Bazılarının kardeşlerine göre çok farklı bir hayatları var... Bazıları da onların izinden giderek kardeşleriyle aynı sektörde boy gösteriyor...

07.07.2021 - 09:55 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Kendisi gibi oyuncu olan Cansel Elçin ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Zeynep Tuğçe Bayat, eşi, ablası Tutku Bayat ve eniştesi Can Yılgür ile mavi tura çıktı.

    Gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkaran Bayat, sosyal medya hesabından tatilinden kesitler yayınlamayı da ihmal etmedi.

  • "KIZ KARDEŞİM"

    Ablası ile birlikte çekildiği fotoğrafına, "Kız kardeşim..." notunu düşen 31 yaşındaki oyuncu, takipçilerine, "Benziyor muyuz?" diye sordu.

  • "İKİZ DEĞİLİZ"

    Zeynep Tuğçe Bayat, daha sonra yeni bir paylaşımda bulunarak, "Bizi ikiz sanıyorlar ama değiliz" ifadelerini kullandı. Bayat'ın paylaşımları kısa sürede sevenlerinden yoğun ilgi gördü.

  • Son olarak final yapan 'Sefirin Kızı' adlı diziyle izleyicisinin karşısına çıkan Engin Akyürek'in kardeşi Eren Akyürek ile yan yana olduğu bir fotoğraf ünlü oyuncunun hayranları tarafından paylaşıldı. Ağabey ve kardeşin birbirine benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

  • Oyuncu Aras Bulut İynemli’nin ağabeyi de ünlü bir isim. Orçun İynemli kardeşi kadar göz önünde bulunmasa da tiyatro ve dublaj camiasında adından söz ettiren isimlerden.

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