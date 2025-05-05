Zeynep Tuğçe Bayat'tan, Nisan ayı albümü

Oyuncu çift Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin, ocak ayında dünyaya gelen oğulları Atlas ile aile hayatlarının tadını çıkarıyor.

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Ünlü çift, sosyal medya hesaplarından zaman zaman özel anlarını takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz haftalarda kısa bir Paris tatiline çıkan çift, oradan da romantik kareler yayınlamıştı. Şimdi ise Zeynep Tuğçe Bayat, nisan ayı boyunca çekilen aile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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Zeynep Tuğçe Bayat’ın bulunduğu paylaşımlarda minik Atlas da yer aldı. Ancak oyuncu, daha önceki paylaşımlarında olduğu gibi bu karelerde de oğlunun yüzünü göstermemeyi tercih etti.

Fotoğraflar: Instagram