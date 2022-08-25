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Zeynep Tuğçe Bayat'tan 'çocuk' sorularına yanıt: Kısmet! - Magazin haberleri

Zeynep Tuğçe Bayat'tan 'çocuk' sorularına yanıt: Kısmet!

Mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Bayat, gazetecilerin 'çocuk' sorularına "Bu işler kısmet işi. İkimiz de isteriz elbet ama doğru zamanda nasip olur. Şu an evliliğimizin tadını çıkarıyoruz." yanıtını verdi

25.08.2022 - 13:45 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Cansel Elçin, geçtiğimiz gün kendisi gibi oyuncu olan eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile birlikte Bebek'teki bir etkinlikte görüntülendi. Eşini havuzbaşında poz verirken çeken Elçin, "Ben sosyal medyayı sevmiyordum ama artık sevdiğim gibi kullanmaya başladım. Fotoğraf çekmeyi de çok seviyorum. Birlikte keyif alarak bazı şeyleri yapıyoruz." dedi.

  • Yeni projeler için görüşmeler gerçekleştirdiğini söyleyen Cansel Elçin, "Projelerde seçici olmaya özen gösteriyorum. Kısa sürede yayından kalkan bir projede kimse yer almak istemez. O yüzden dikkatli olmaya özen gösteriyorum." ifadelerini kullandı.

  • "EVLİLİĞİMİZİN TADINI ÇIKARIYORUZ"

    Bayat ise basın muhabirlerin "Çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna "Bu işler kısmet işi. İkimiz de isteriz elbet ama doğru zamanda nasip olur. Şu an evliliğimizin tadını çıkarıyoruz." yanıtını verdi.

  • "İÇİMİZDEN GELDİĞİ GİBİ YAŞIYORUZ"

    Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayatlı, daha önce evlilikleriyle ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu.

    Bayat, "Her zaman kendim gibiyim. Normal hayatta nasıl rol yapıyorlar hiç anlamıyorum. Çok yorucu olsa gerek... Cansel de benim gibi. Birbirimize karşı filtresisiz, dürüstüz, doğalız. İçimizden geldiği gibi yaşıyoruz." demişti.

  • "BİRLİKTEYKEN HİÇ SIKILMIYORUZ"

    Oyuncu, "Ortak hobimiz o kadar çok ki... Başkaları ‘Ne kadar sıkıcılar, yapışık yaşıyorlar’ diye düşünebilir ama biz birlikteyken hiç sıkılmıyoruz. Ayrıca birçok konuda farklı düşünüyoruz, bazen nasıl anlaşıyoruz şaşırıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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