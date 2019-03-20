Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, hayranlarına bol bol kitabını imzalayan Güneş Altunkaş, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. İlk romanı olmasından oldukça heyecanlı olduğunu söyleyen sunucu ve yazar, “Bundan sonra bütün kapılar beni bekleyecek ve hikayenin devamı gelecek” dedi. Güneş Altunkaş’ın kitap lansmanına oyuncu Cansel Elçin ve sevgilisi Zeynep Tuğçe Bayat katıldı.