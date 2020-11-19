Zeynep Tuğçe Bayat, Kuruluş Osman dizisi ile ekrana geri döndü. Son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Afili Aşk dizisinde Ceyda karakterine hayat veren Zeynep Tuğçe Bayat, 1,67 metre boyunda, 55 kilo ve Kova burcudur.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?

Zeynep Tuğçe Bayat, 8 Şubat 1990 yılında Mersin’de dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Üniversitede yıllarında özel tiyatrolarda reji asistanlığı ve oyunculuk yaptı. Çeşitli dizilerde ve reklam filmlerinde rol alan Zeynep Tuğçe Bayat, 2009 yılında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT'IN YER ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2019 – Afili Aşk (Ceyda Aran) (TV Dizisi)

2017 – Şansımı Seveyim (Yaprak) (Sinema Filmi)

2016 – Seviyor Sevmiyor (Buket) (TV Dizisi)

2015 – Çilek Kokusu (Gonca) (TV Dizisi)

2014 – Ah Neriman (Yeşim) (TV Dizisi)

2011 – Yıldız Masalı (Pelin) (TV Dizisi)

2010 – Gönülçelen (Nevra) (TV Dizisi)

2009 – Arka Sıradakiler (Öğrenci) (TV Dizisi)