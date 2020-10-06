1998 yılında katıldığı güzellik yarışmasında tanındıktan sonra Kenan İmirzalıoğlu ile boy gösterdiği Deli Yürek dizisiyle şöhreti yakalayan Zeynep Tokuş'un artık gözlerden uzak bir hayatı var.

2011 yılında üniversite aşkı Erdem Yılmaztürk ile evlendikten sonra televizyonlardan uzaklaşan Tokuş, artık yoga eğitmenliği yapıyor.

Tokuş, yaptığı akrobatik hareketleri Instagram'da yayınlıyor.

Oyuncu bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Tokuş'un, karnıyla yaptığı hareketler sosyal medyada büyük ilgi çekti.